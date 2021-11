El motivo por el que Loles León es la única concursante acompañada en el clonador de 'Tu cara me suena'

'Tu cara me suena' ha vuelto a la parrilla de Antena 3 por todo lo alto. El talent show dio la bienvenida a su novena edición, cumpliendo a su vez 10 años en pantalla. De esta manera, el programa se convierte en el talent show musical que más ediciones ha emitido en televisión de forma consecutiva. Además, sigue acumulando grandes datos de audiencia al marcar una media de un 20,3% de cuota de pantalla y más de 2,8 millones de espectadores.

Aunque el formato sigue manteniendo su esencia, esta adición está llena de novedades y cuenta con un llamativo casting. Sobre el escenario se pueden ver a reconocidos rostros como Agoney, David Fernández, Eva Soriano, Loles León, Lydia Bosch, María Peláe, César Cadaval, Jorge Cadaval, Nia Correia y Rasel. Además, Manel Fuentes ha vuelto a ponerse al frente del programa musical para mantener el orden y controlar al jurado, formado por Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer, mientras discuten por sus veredictos para dar con las mejores imitaciones de los artistas más grandes de nuestro país.

Esta edición está demostrando un gran nivel, ya que los artistas dan lo mejor de sí sobre el escenario. No obstante, ya empiezan a verse algunos de los favoritos. Entre ellos, destacan Agoney y Nia Correia, quienes ya han saboreado el primer puesto en varias ocasiones. Asimismo, todos ellos también muestran una gran complicidad a pesar de competir y regalan momentos muy divertidos a los espectadores.

Desde que comenzó la edición, los espectadores se percataron de un llamativo detalles. Loles León siempre entra al escenario de forma diferente a sus compañeros. A la actriz nunca se la ha visto subiendo sola en el clonador que les transforma y les lleva al escenario. Por ello, según se ha podido ver en todas las entregas, siempre sube acompañada de uno de los bailarines, aunque no salga con él en escena.









"No las tengo todas conmigo"

"Tengo vértigo, y el clonador gira, pero sin paredes ni nada. Y yo no puedo ir sola", contaba León, dejando claro el motivo por el que no puede subirse sola al clonador. "Yo entro acompañada, pero no salgo de allí, ni acompañada ni de ninguna de las maneras. Yo siempre salgo por otro lado", aclaraba ante las dudas del público.

"Siempre quiero ir con alguien, y mejor que con un bailarín no puedo estar. Yo me agarro y cierro los ojos, y él me coge y voy protegida. Porque tengo mucho vértigo", aseguraba la intérprete, haciendo referencia a que estar acompañada le da la seguridad suficiente para no tener vértigo.

Asimismo, la actriz ha explicado el por qué sufre vértigo desde hace muchos años: "Desde que me caí por las escaleras, va un poquillo de aquella manera. Me ha quedado un vértigo muy fuerte. Yo es subirme a algo y me da un mareo". A pesar de ello, la actriz se lo toma con su habitual humor y cuando pide que alguien le acompañe siempre les dice: "ponte aquí, que te vea tu madre".

"Siempre salgo por algún otro lado, porque las escaleras de este año son increíbles, no las tengo todas conmigo... Con el vértigo, tengo miedo de irme para delante", aclaraba la concursante de la nueva edición de 'Tu cara me suena'.