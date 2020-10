El motivo por el que Arturo Valls rompe su 'norma no escrita' y desea a un concursante "que no gane"

La ventaja con la que cuenta 'Ahora Caigo' es la particular manera que tiene su presentador de hacernos reír. Arturo Valls ha añadido una nueva anécdota a la inmensa lista que tiene en el programa. Valls le dijo a un concursante que no ganase en '¡Ahora caigo!' para evitar un disgusto.

Todo empezaba con la presentación de David. Así se llamaba el concursante. Como es habitual, comentó a qué destinaría el premio de resultar agraciado: "Me lo llevaría para mi tío, que es el que me ha dicho que venga aquí, y luego me iría a Australia de viaje. Me gusta un animal... acuático. Un tiburón blanco, y me gustaría nadar con él", decía.

El presentador ironizaba y decía "lo normal". Valls, además, le preguntaba si había buceado alguna vez. Su respuesta: no. Jamás había buceado. Es en ese momento cuando el valenciano le lanza una réplica muy divertida: "O sea, que tú no has buceado nunca y te gustaría bucear por primera vez al lado de un tiburón, para estrenarte. David, que tengas mucha suerte en la vida. Que tengas mucha suerte ¡y no ganes! Porque si ganas tendremos un disgusto", aseguraba entre risas el valenciano.

Así se cabreaba por primera vez Arturo Valls en '¡Ahora caigo!'

El programa de Antena 3 lleva ya 9 años de emisión. Y en contadas ocasiones, hemos visto a Arturo Valls tan cabreado. El humorista le preguntaba a un concursante lo siguiente: "¿En qué siglo se convirtió Marie Curie en la primera profesora de la Sorbona?". La pregunta era bien sencilla, puesto que solo se mostraban dos espacios a rellenar con números.

El concursante en un momento dado se bloquea y empieza a gritar "No lo sé, no lo sé". Ante esta situación, Valls asegura con el semblante contrariado: "Mira, no me ha pasado nunca pero me he enfadado ahora". Los nervios le jugaron una mala pasada. Eso sí, el presentador insistía: "Pero tío, sigue contando. ¿Por qué paras en el siglo XIX? La respuesta correcta era el siglo XX", explicaba Arturo Valls.

Mientras, el chico intentaba escudarse: "Se me ha pasado".