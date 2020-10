Arturo Valls, desquiciado por la insólita respuesta de un concursante: "Me he enfadado"

'¡Ahora Caigo!', el programa de Antena 3 que lleva nueve años en emisión. Durante esos nueve años, el programa ha regalado a los espectadores momentos únicos. En muchas ocasiones ha servido para sorprenderlos con la agilidad o la rapidez mental de muchos concursantes, en otros ha servido para ver los errores garrafales de otros.

Uno de esos momentos se ha vivido este miércoles, que ha llevado al presentador del programa, Arturo Valls, a tener un enfado nunca antes visto en el concurso de Antena 3.

“¿En qué siglo se convirtió Marie Curie en la primera profesora de la Sorbona?”, preguntó Arturo Valls al concursante. Carlitos, que iba disfrazado de Mozart debido a la temática especial del programa 'Genias y genios', ha pasado a la lista de los fallos garrafales de la historia del programa.

La pregunta que ha hecho Arturo Valls al concursante

La respuesta no era difícil de responder, ya que tan solo mostraba dos espacios a rellenar con números. Sin embargo, ya sea por los nervios o por la presión “del directo”, Carlitos comenzó a enumerar todos los siglos del X al XIX. Tras descubrir que ninguno de ellos era el correspondiente, comenzó a recitar de nuevo, esta vez desde el siglo I. Esta vez, y contra todo pronóstico, también se detuvo ahí. Es decir, no llegó a decir el siglo que hubiera sido la respuesta correcta, el siglo XX.

“No me ha pasado nunca”

“¡No lo sé, no lo sé!”, gritó el concursante cuando veía que el contador estaba llegando a cero. Ante la sorpresa del público, Arturo Valls asegura atónito y con el semblante contrariado: “Mira, no me ha pasado nunca pero me he enfadado ahora”.

La sorpresa de Arturo Valls

“Pero tío, sigue contando. ¿Por qué paras en el siglo XIX?”, le reprocha el presentador, que tras este momento no sabía dónde meterse. “La respuesta correcta era el siglo XX”, explica Valls.

“Se me ha pasado”, se defiende el concursante.