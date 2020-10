El motivo por el que Ágatha Ruiz de la Prada amenazó a Toñi Moreno con no volver a Canal Sur

Ágatha Ruiz de la Prada acudió este lunes al programa presentado por Toñi Moreno, 'Un año de tu vida', para hablar de la situación actual y de algunos conceptos de su vida personal. Durante la entrevista se reflejó la buena relación que mantienen ambas, lo que permitió a Moreno dar más juego a sus preguntas.

Fue cuando la presentadora hizo hincapié en su vida sentimental cuando su invitada amenazó con abandonar el plató. Aprovechando la presencia en el plató de Pedro J. Ramírez, ex pareja de la diseñadora, la presentadora le propuso protagonizar un reencuentro con Ramírez en directo, a lo que ella se negó rotundamente.

"Yo creo que ahora es el momento de que si tú te encuentras, porque entre por esa puerta, a Pedro J. Ramírez, tú le des hasta un abrazo", le comentó la comunicadora. "Ni se te ocurra hacerme una putada de esas", le contestó la entrevistada, dejando muy claro que se negaba a cualquier tipo de acercamiento con su ex marido. "Hombre, hemos invertido ahí nuestro esfuerzo...", agregó Moreno.

"Te mato, dejo de ser tu amiga, no vengo más a Canal Sur en la puta vida", le contestó Ruiz de la Prada. "Pero si yo te digo que por la puerta del tiempo de este programa va a aparecer un hombre que te va a decir 'mira Ágatha, lo hice mal, fueron 30 años de matrimonio fantásticos, hemos tenido dos hijos, perdóname, vamos a ser amigos'....", insitió la presentadora entre risas.

La diseñadora abandona el plató

Como consecuencia de la insistencia de la periodista, Ruiz de la Prada se levantó de su asiento con la intención de abandonar el plató. "Me voy con el público. Adiós, adiós", aseguró. "Espérate, siéntate", le pidió Moreno. Ignorando las peticiones de la comunicadora, la diseñadora subió las escaleras abandonando su puesto.

Sin embargo, acto seguido, la estilista volvió a unirse a la entrevista gracias a las bonitas palabras de Moreno, quien dio por finalizada la broma: "¿Tú crees que yo te haría eso con el vestido tan bonito que me has regalado?". "Sé que no me harías algo así", reconoció la invitada.