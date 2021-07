El motivo por el que Ana Rosa Quintana ha hecho un alto en sus vacaciones

Ana Rosa Quintana ha hecho un alto en sus vacaciones para darle las condolencias a la familia de Tico Medina, el reputado periodista que fallecía este lunes a los 86 años. El comunicador era un rostro muy reconocido en la televisión y se ganó el cariño del público por su gran carácter. Además, también colaboraba en 'Herrera en COPE'

Grandes virtudes que se comentaban entre todas aquellas personas que le querían. Uno de los rostros más conocidos de Mediaset acudía al velatorio con gesto serio y bajo unas grandes gafas. Quintana acudía acompañada de su marido, Juan Muñoz y allí se encontró con otras personalidades públicas como Adolfo Suárez y José María García.

Tras un año muy complicado en cuanto a actualidad informativa se refiere, Ana Rosa Quintana decía adiós a su programa hasta el próximo mes de septiembre. Así lo anunciaba ella: “Me voy de vacaciones con la sensación del trabajo hecho, como si ya hubiera contado todo lo importante”. A su vuelta, la periodista se encontrará con Rocío Carrasco, fichaje estrella de 'Sálvame'.

Mientras, Quintana disfruta de sus vacaciones con sus seres queridos y descansando de la vorágine en la que se encuentra inmersa año tras año en su programa. Por desgracia, ha tenido que volver instantáneamente a la escena pública para despedir a Tico Medina aunque ya está disfrutando de los suyos de esos días de descanso.

Así fue el último "puñaíto" de Tico Medina en 'Herrera en COPE'









Este fue el último "puñaíto" de Tico Medina en 'Herrera en COPE': "Hoy es Viernes de Dolores, que esta mañana ya abrió Carlos Herrera, y bien que nos lo ha recordado con la marcha de los Campanilleros desde el barrio de Triana al pie de Nuestra Señora. Impresionante, de veras, ha puesto en mi vieja alma de cofrade niño de la Semana Santa de Granada los puntos sobre las íes. Esa verdad como un templo, esa verdad que nunca se acaba. Este año, por culpa de males mayores, no habrá pasos en la calle, pero sí estará la Semana Santa.

Hace dos mil años, más o menos, murió en la cruz, a lo lejos el gran rebelde Cristo, hijo de María, la costurera, y de José, de José el carpintero. Seamos, por lo menos en esta historia, tantas veces repetida verónicas limpiando la sangre; longines en la gran lanzada, miel y vinagre que él es Dios, y hasta a Barrabás incluso ayudemos. Veinte siglos más tarde, como si fuera ayer, que lo es hoy. Cómo será mañana: felicidades Lolas, Lolitas, Marilolis.

Incluso a mi madre, que tenía los ojos verdes, que ya no está entre nosotros. ¿La saeta dónde está? Pero el mundo suena saeta. Pero aunque no me he vacunado de todo, me quedan fuerzas para pedir: ¡ya bajadme mi vieja túnica, mi cíngulo, mis sandalias, mi basculas de falsa plata!. Mientras que pongo la COPE, siempre habrá una marcha de cofrade o una saeta a punto que mi alma de niño no ha perdido la fe también conoce, reconoce y acepta lo que a mi alma le encanta.

Porque puede no haber procesiones, pero siempre habrá Semana Santa".