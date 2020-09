Mónica López rompe su silencio tras el duro encontronazo con Abascal en directo: “Estaba tenso”

La nueva presentadora de las mañanas de TVE, Mónica López, ha roto su silencio este sábado y ha hablado sobre su duro encontronazo con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Un momento televisivo que se vivió el pasado 10 de septiembre en directo en el nuevo programa estrella de la cadena, ‘La Hora de la 1’, en el que el líder de la formación política se enzarzaba con uno de los tertulianos que componen la plantilla de colaboradores del magacín de la cadena pública.

Lo explicaba la propia López en una entrevista para el Huffington Post, en la que respondía además a otras cuestiones como por qué el presidente de Vox no acudió al plató como sí hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La periodista se defendía también de los ataques que la señalan por tratar con más dureza a unos políticos que a otros a raíz del incidente con Abascal y explicaba cuál es su propuesta informativa de cara al nuevo programa.

El duro encontronazo entre Mónica López y Abascal

El pasado 10 de septiembre la periodista Mónica López vivió un tenso encontronazo con el presidente de Vox, Santiago Abascal, después de que este discutiera con José María Lassalle, ex diputado del PP. El líder del partido político replicaba: “Yo lo que creo, señor Lasalle, es que después de este Gobierno, el siguiente peor en muchos años ha sido el del señor Zapatero, y el siguiente es el del señor Rajoy, del que usted formó parte, y con eso lo digo todo”, explicaba Abascal.

“Además creo que usted representa un problema para la derecha española, porque es una de esas personas que ha convencido a un partido que representó a mucha gente que tenía que pedir perdón por existir a la izquierda. Ese es el problema, por eso ahora estamos debatiendo esto y no se le puede decir al PSOE que está protagonizando una gestión criminal”, concluía el presidente de Vox, que atacaba duramente a Lasalle.

Unas palabras que no parecieron gustar a la presentadora de TVE, que le afeaba su conducta: “Señor Abascal, no rinda a los tertulianos, no me los venga a reñir ahora”. La situación escalaba hasta el punto de que Abascal respondía tajante: “No se preocupe, solo me dejo reñir yo, y no contesto”. No obstante, López insistía en su postura: “Usted es el entrevistado, pero no me lo riña a él”.

"No me riña a lo tertulianos". Esta es la TVE que pagamos todos, la que protege a esa "Derecha" que merece existir, la que se arrodilla a la izquierda. @vox_es nunca cederá sus principios, porque se debe a los españoles y no al beneplácito progre.@Santi_ABASCAL en @LaHoraTVEpic.twitter.com/k3VLtcmi5u — Isabelperezmoñino��‍��‍��‍���� (@Isabelperezmoi1) September 10, 2020

Mónica López explica el incidente: “Estaba tenso”

Siendo preguntada este sábado por ese asunto, Mónica López se defendía y explicaba que el motivo del desencuentro no era, ni más ni menos, que el líder de Vox estaba “tenso”. “Fue tenso porque él estaba tenso. No creo que en ningún momento lo atacara, no intenté atacar a nadie. Intentamos que explicara su postura respecto a la moción de censura, a lo que había dicho el día anterior en el Congreso... Se le preguntaron las cosas y él las fue respondiendo”.

Además, la presentadora explicaba que fue Abascal el que no quiso acudir a plató para la entrevista, como si hicieran Pablo Iglesias o Pedro Sánchez los días antes. “No tengo la sensación de mucha más tensión que en otras entrevistas. No estuve más tensa ni menos tensa. Le dije a Abascal que cuando quisiera que estaban las puertas abiertas de plató, que viniera a explicar lo que quiere decir cuando dice las cosas, somos la televisión pública”, concluía.