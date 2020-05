Mónica López; todo lo que se esconde detrás de 'la nueva cara' de las mañanas de TVE

RTVE está sorprendiendo a todos en los últimos días con la reestructuración que está haciendo en sus mañanas. Era el propio Màxim Huerta quien confirmaba a través de redes sociales que su programa 'A partir de hoy' decía adiós a la cadena pública tras solo 9 meses en antena. También era el ente público quien informaba que María Casado dejaba de presentar 'La mañana' y que desde septiembre iba a ser Mónica López las riendas del programa.

Todavía sin conocer exactamente cómo tiene pensado TVE organizar sus mañanas, si confirmaba que María Casado desempeñará otras funciones dentro de la televisión pública. Llegó a presentar 'La mañana' después de que Mariló Montero lo hiciese desde 2009. En 2016 se producía el cambio de presentadoras saltando Casado desde 'Los desayunos de TVE' al matinal de la cadena.

María consiguió elevar los datos que estaba dando hasta entonces Montero, sin embargo esto no le ha servido para continuar al frente del programa, apostando la cadena por otro rostro. Pero, ¿Quién es Mónica López?

Mónica López, una carrera con gran experiencia en la meteorología

Es una de las caras más reconocidas de la información meteorológica dentro del mundo de la televisión en nuestro país. Nació en Seo de Urgel, Lérida, en 1975 y pronto comenzó a fijarse en la meteorología gracias a un buen profesor de física que tuvo durante su etapa de instituto. Así lo confesaba ella mismo en una entrevista: "Mi profesor era buenísimo, nos contaba la Física con hechos cotidianos y me cautivó. Decidí hacer la carrera entonces. La comencé en el 92 y me encantó. Durante los estudios hubo distintas asignaturas que me gustaron, pero me comenzó a llamar más la atención la Física más visible, más palpable".

Se licenció en Física de la Tierra y el Cosmos en 1997 por la Universidad de Barcelona. Además, también posee un máster en Análisis Político por la Universidad Abierta de Cataluña y un curso de especialización universitaria en Marca y Comunicación Corporativa.

Tras sus estudios aterrizó en SAM, primera empresa española dedicada a la información meteorológica. A partir de ahí comenzó sus apariciones en televisión en Vía Digital y Canal Satélite Digital. Tras su paso por Canal 33 y en TV3, donde consiguió una gran popularidad tras ser la meteoróloga de 'Els Matins', conseguía la oportunidad de saltar a RTVE en 2008.

En poco tiempo, López conseguía hacerse con la dirección del departamento de meteorología del ente público sustituyendo a un peso pesado, el mítico presentador José Antonio Maldonado. De esta manera también se encarga de presentar el boletín del tiempo entre semana después de la segunda edición del telediario. Esta labor, al frente de las cámaras y de la información 'del tiempo' en TVE le han llevado a conseguir varios reconocimientos dentro del mundo de la televisión. Desde 2008 solo se ha ausentado en dos ocasiones de su puesto, debido al nacimiento de sus dos hijos en los años 2010 y 2011. Unos embarazos que pudieron seguir día a día los espectadores de su espacio meteorológico. Aunque en su vida sentimental es muy reservada, está casada con el empresario David Torres que entre otros negocios gestiona una residencia de ancianos en Barcelona, ya que su familia se dedica al cuidado de personas mayores.

También es miembro desde 2012 de la ACOMET, la Asociación de Comunicadores de Meteorología con la que llevó a cabo un proyecto en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial dentro del ámbito de la comunicación: el vídeo en español de la serie El tiempo en 2050, en el que se simula un espacio sobre el tiempo dentro de 35 años.

La polémica que estuvo a punto de acabar con su carrera

Dentro de esta trayectoria impecable, Mónica vivió un episodio que cerca estuvo de costarle su carrera en televisión. López junto a otros compañeros de cadena como Albert Baniol, y Martín Barreiro decidían crear su propia empresa de contenidos meteorológicos, 'Meteoplay' y el portal 'Prometeo', unos negocios dedicados a la producción de vídeos del tiempo para televisión, internet, móviles y prensa.

En 2014 y tras dos meses de investigación de TVE y de audiotoría, la dirección de RTVE decidió suspender de empleo y sueldo a Mónica López y a dos de sus compañeros en el departamento, por lo que consideraban que se habían utilizado medios públicos para crear esa empresa, transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza y competencia desleal.

El abogado de los implicados llegó a afirmar que: "Querían despedirlos y no han podido". Finalmente, la auditora KPMG concluyó que López y sus compañeros no habían utilizado medios públicos de la cadena con fines privados y que, en consecuencia, no podían ser acusados de competencia desleal. Sin embargo, TVE consideró probado que los familiares de los responsables de los servicios meteorológicos de la cadena sí formaron parte del organigrama de dichas empresas, con lo que la sanción se aplicó al considerarse un acto de deslealtad.

Finalmente este incidente parace olvidado ya que la cadena pública ha decidido apostar por Mónica López para competir contra dos pesos pesados como son Ana Rosa Quintana y Susanna Griso. Habrá que ver como reestructura finalmente TVE sus mañanas para ver si este experimento le funciona.

