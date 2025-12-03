COPE
Podcasts
Herrera en COPE
Herrera en COPE_Carlos Herrera_imagen principal
Herrera en COPE

El sector bancario cómo la banca financia los proyectos de futuro

Y recuerda: el sector bancario, contigo

Fotografía recurso del sector bancario
00:00
Descargar

Escucha el sector bancario del miércoles 3 de diciembre

Redacción Herrera en COPE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:41 min escucha

Descargar

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? 

Muchas de las operaciones de nuestro día a día las gestionan los bancos y evitan que tengamos que hacerlas de manera presencial. Por ejemplo, gestionan mil millones de operaciones con la Administración cada año y canalizan más de 5.000 millones de euros de nóminas y pensiones. 

Además, la banca financia los proyectos de futuro, con más de un cuarto del PIB en crédito a empresas y hacen posible los pagos inmediatos gratuitos. 

Solo Bizum gestiona 35 operaciones por segundo. Son datos del informe de contribución del sector bancario que puedes leer en la web de AEB y CECA. 

Y recuerda: el sector bancario, contigo.

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 03 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking