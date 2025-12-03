El sector bancario cómo la banca financia los proyectos de futuro

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?

Muchas de las operaciones de nuestro día a día las gestionan los bancos y evitan que tengamos que hacerlas de manera presencial. Por ejemplo, gestionan mil millones de operaciones con la Administración cada año y canalizan más de 5.000 millones de euros de nóminas y pensiones.

Además, la banca financia los proyectos de futuro, con más de un cuarto del PIB en crédito a empresas y hacen posible los pagos inmediatos gratuitos.

Solo Bizum gestiona 35 operaciones por segundo. Son datos del informe de contribución del sector bancario que puedes leer en la web de AEB y CECA.

Y recuerda: el sector bancario, contigo.