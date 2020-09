El detalle 'socialista' que TVE coló en la entrevista a Abascal: "Intentan engañar a la audiencia"

La entrevista a Santiago Abascal en Televisión Española ha sido la más polémica a la que se ha tenido que enfrentar el recientemente creado espacio televisivo, 'La hora de la 1'. Muchos titulares han quedado y el enfado de la formación política Vox se ha mostrado en algunos mensajes tuiteros con los que el partido busca encontrar a su particular CNN.

Las preguntas a un Abascal que decidió no asistir a plató se centraron, levemente, en la moción de censura que el político aseguró, se presentará en septiembre; para más tarde sacra toda la artillería contra la frase pronunciada en el Congreso por el entrevistado sobre lo malo que era el actual ejecutivo en comparación con los últimos 80 años de nuestra historia. Con las manos en la cabeza y ojipláticos, los colaboradores del programa preguntaban una y otra vez a un Abascal del que ya conocían su respuesta (así lo reconoció la presentadora al comentar que ya lo habían leído en Twitter). Aun así, una de las polémicas que pasó más desapercibida ocurrió alejada de la mesa de colaboradores: en la pregunta del "público".

Tras una ronda de preguntas de los tertulianos y colaboradores del nuevo espacio de TVE, llegó el momento final en el que le lanzaron una "inocente" pregunta elegida entre los espectadores de Twitter. La casualidad quiso que el usuario que escribía la pregunta perteneciese a una joven miembro de las Juventudes Socialistas. Quien lo denunciaba era el diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real.

"Y quiero preguntar a Mónica López y a 'La hora de la 1' la forma que tiene para de elegir la “pregunta de la audiencia” en "La hora Santiago Abascal". Que ya es “casualidad” que sea justo de un cargo del PSOE. Espero una explicación. Si no, la pediremos por vía parlamentaria", advertía el diputado de Vox, tras lo que acompañaba un vídeo grabado de lo ocurrido:

"Aquí el momento en el que Mónica López y su equipo de 'La hora de la 1' intentan engañar a la audiencia con una pregunta a Santiago Abascal de un cargo de las juventudes del PSOE, haciéndolo pasar por "nuestros ciudadanos" "La hora Santiago Abascal" se ha convertido en el minuto Orwell", comentaba.

Abascal reafirma su mensaje: "Quizá me quedé corto, es el peor gobierno en 800 años"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este jueves que se quedó "corto" al calificar al actual Gobierno como el peor en 80 años ya que lo es "probablemente" de los últimos 800 por los niveles de deuda pública, contracción económica y destrucción del PIB.

En una entrevista en TVE, Abascal ha reiterado su comparación, por la que ayer fue reprendido por varios partidos que lo acusaron de mostrar su preferencia hacia gobiernos de la dictadura frente a uno democrático.

"En 80 años desde la guerra nadie nos llevó a una deuda pública de esta naturaleza, nadie nos llevó a una contracción económica y a una destrucción de producto interior bruto de esta naturaleza y nadie nos llevó a una división territorial mayor, ha insistido el presidente de Vox, que ha agregado que reafirmarse en esta idea no implica su defensa de la dictadura.

"No solo no rectifico, sino que lo vuelvo a afirmar. Y eso no implica que yo esté defendiendo ningún tipo de régimen autoritario y no democrático, los que quieren convertir a España en un régimen totalitario y no democrático son los socios del Gobierno", ha apostillado.

Abascal ha manifestado que Vox presentará a lo largo de este mes en el Congreso la moción de censura contra Pedro Sánchez y se ha declarado dispuesto a que sea su formación quien la lidere "si no lo hace el segundo partido del país", en alusión al PP.