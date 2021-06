Mónica Carrillo cosecha el aplauso de las redes por lo que ha hecho al vacunarse

La periodista Mónica Carrillo ha recibido también la ansiada llamada para recibir la vacuna contra la covid-19. Como Mónica, el resto de ciudadanos está realizando una carrera para la inmunización de rebaño y los españoles se realizan instantáneas con las que recuerdan ese histórico momento en el que acuden a su cita para recibir la vacuna. Personalidades en el ámbito político como Margarita Robles, Pedro Sánchez, Ábalos... recogían ese instante de este modo.









Sin embargo, Carrillo ha desvelado que ella ha optado por no hacerse la ya mítica fotografía. "No os quiero enamorar pero me he vacunado y no me he hecho foto", escribía la periodista a través de su cuenta oficial de Twitter.

No os quiero enamorar pero me he vacunado y no me he hecho foto. — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) June 28, 2021

El mensaje suma cerca de 400 retweets y 6.500 'likes' y ha recibido respuestas de todo tipo. Una de ellas, la de la cuenta de @CoronaVid19 que le respondía en tono jocoso: "Debéis ser dos o tres". Una premisa que se repetía, pues los tuiteros no entienden como una de las periodistas más destacadas de Atresmedia no ha querido compartir con sus seguidores el momento en el que recibía la vacuna. "Pues dicen que entonces no hace efecto", "Y yo vacuna sin foto", "Ala, pues a mí la foto se me olvido", "Aquí estoy sentado en el centro de salud esperando efecto inesperado que espero que no lleguen".









Pues dicen que entonces no hace efecto. — Uxío (@_uxio) June 28, 2021

A pesar de no tener esa instantánea, la periodista deja entrever con su mensaje la felicidad de haber recibido la vacuna. Un gesto que todos los españoles reciben con ilusión y que empieza a verse como la luz al final del túnel.

Así propuso Mónica Carrillo revolucionar la vacunación a comienzos de año

La periodista de Atresmedia, Mónica Carrillo, planteaba en enero una idea para acelerar el ritmo de vacunación en nuestro país. Así lo reflejaba en su perfil oficial en Twitter: "Voy a plantear una locura: ¿por qué no vacunar 24x7?". Esto es, que hayan determinados centros en España, así como profesionales sanitarios que vacunen las 24 horas del día.

Algo que finalmente se ha producido, ya que en el Zendal y en el Wizink Center en Madrid se está vacunando 24 horas al día. Más de un millar de madrileños se han vacunado durante la madrugada de este lunes en el hospital Enfermera Isabel Zendal, que ha estrenado la vacunación 24 horas a través de un sistema de autocita, lo que ha supuesto un alivio para muchos ciudadanos a los que les ha servido para "adelantar" el ansiado pinchazo.

"Nosotras, por ejemplo, somos de Alcorcón y la fecha más cercana era el 9 de julio. Pero al venir al Zendal lo hemos podido adelantar más de diez días y, como empezamos las vacaciones la semana que viene, es una forma de ir con más seguridad", comentaba Begoña, que espera en la cola al exterior del hospital, donde la noche ya es cerrada.