La contundente respuesta de José Manuel Soto a Dani Rovira tras sus defensa de los MENA

Los MENA (menos extranjeros no acompañados) son sin duda un problema de difícil solución. Al fin y al cabo son menores de edad que vienen a España sin acompañante y muchos de ellos acaban absorbidos por una espiral de delincuencia de la que difícilmente pueden salir. Es también un tema de lo más polarizante, hasta el punto que Dani Rovira, el popular protagonista de '8 apellidos vascos', y el cantante José Manuel Soto.

La defensa de Dani Rovira a los MENA

En concreto, el actor ha dicho que: "Los “Menas” no son unos pandilleros ni una tribu callejera con un nombre cool como los “Ñetas” o “Latin Kings”, “Mena” significa “menor no acompañado”. Es decir, chavales que están solos, lejos de sus casas y excluidos por la sociedad", aseguraba el actor.

"Un poquito de humanidad, por favor", ha concluido Rovira. Además ha compartido varios mensajes de otros usuarios en relación al tema de los menores extranjeros:

Imagínate que te mueres. Que nadie puede hacerse cargo de tu hijo. Que acaba solo y desamparado. En un lugar donde no conoce a nadie. Donde lo tratan como a la mierda. Sin futuro.



Si te parece triste, piénsalo antes de volver a deshumanizar a un niño llamándolo "MENA". — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) November 6, 2019

Los MENAS representan el 0,54% de delincuencia en Andalucía.



El 0,54%



Identificación ➡️ Cosificación➡️ Acusación➡️ Persecución, es un proceso q hemos visto demasiadas veces en la historia con minorías inocentes.



Y vivo en Melilla,donde hay cientos de MENAS



YA VALE DE RACISMO — Carlos Viader Castro ���� (@ViaderCarlos) November 6, 2019

Hoy tenemos noticia de nuevas agresiones brutales en Madrid y Zaragoza a niños migrantes sin referentes familiares. Es la consecuencia de discursos políticos que incitan al odio. Pedimos el fin de la criminalización de los mena.https://t.co/kshK2vafiO — Save the Children Es (@SaveChildrenEs) November 7, 2019

La respuesta de Soto

A todo esto, y tras relacionar en las redes las palabras de Rovira con las últimas manifestaciones de Vox, José Manuel Soto ha querido contestar al mensaje del actor con una contundente pregunta:

¿Y por qué no se les manda a sus casas con sus familias? https://t.co/HPbHSg4OUE — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 7, 2019

La respuesta del cantante ha causado sensación entre sus seguidores, al interpelar de forma tan directa al actor.

Dani, a tu casa y repartir con la gente que piensa cómo tu.... a ver si el gasto lo puedes asumír, porque España, NO — María Ribero Roces (@RiberoRoces) November 7, 2019

O si no, que les acoja él en la suya, con lo buenos que son seguro que se la dejan de punta en blanco. O se la limpian, que viene a ser lo mismo, ¿no? — Españaforever (@Espaaforever1) November 7, 2019

Porque les quitan la oportunidad a la izquierda de darnos lecciones de superioridad moral — PrincesaCasandra ن������ (@PrinCasandra) November 7, 2019

Con los que no delincan. Los que delincan a su casa. Veo bien que se les ayude pero no a mantener delincuentes. — Maria Jose Sanchez (@mariajo197513) November 7, 2019

Abascal carga contra Teresa Rodríguez por su discurso sobre los MENA

El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno por esta formación, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que su formación "no tiene fobia a los extranjeros sino a los políticos progres", al tiempo que ha instado a la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, tras su discurso viral sobre los menores extranjeros no acompañados (MENA), a que "si son sus niños que los meta en su casa".

Los menores no acompañados son niños y niñas con ganas de integrarse, de relacionarse con las vecinas de su nuevo barrio, de pasear las calles tranquilamente y de ganarse el pan en nuestra tierra.



Hay muchas historias de superación en ellos, lean ��



https://t.co/gOyoOyT1sG — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) November 6, 2019

En unas abarrotadas carpas de la avenida de Andalucía en Huelva, donde, según ha asegurado, se han congregado 3.000 personas, Abascal se ha referido a las palabras de Rodríguez, quien le ha reprochado a Vox su discurso sobre los MENA, ya que, decía, "no puede haber mayor cobardía y crueldad" que "enfrentarse a un niño que vive solo", de modo que la dirigente andaluz ha exigido a Vox "que saque sus manos de nuestros niños y nuestras niñas".

En esta línea, Abascal ha defendido que hay que ayudar "primero a los españoles" y "cuando no haya un solo español en situación de dificultad ayudaremos a los extranjeros", al tiempo que se ha mostrado convencido de que desde la izquierda "están verdaderamente rabiosos" como, a su juicio, se ve en el video de Teresa Rodríguez. "Si dice que son sus niños que los meta en su casa" y "no a delinquir, y decimos menores extranjeros no acompañados que nunca tendrían que haber entrado en España y que en algunos casos son más grandes que nosotros", ha dicho.

"Decía Teresa Rodríguez 'sus niños' y 'vamos a protegerlos' y no decía 'vamos a defender a las mujeres y a las niñas' porque un día después del debate uno de sus niños, un MENA, abusó sexualmente de una niña de diez años y ya está en libertad con la orden de no acercarse a la víctima pero no a otras, porque esa es la protección que nos dan las instituciones. Y le decimos a Teresa Rodríguez que si esos son sus niños, esas otras son nuestras niñas, nuestras mujeres", ha proseguido.

"Solo Vox dice la verdad y los demás callan y no dicen la verdad por miedo a que los llamen racistas", ha continuado, considerando que "el voto a la izquierda ha servido para que esta se desentienda de los más débiles".

Un mena abusa sexualmente de una niña de 10 años. En pocas horas sale a la calle, con la única medida de no acercarse a su víctima. Pero podrá acercarse a otras niñas. Mi indignación me impide calificar estas leyes. Lo haré en el Congreso, responsabilizando a los que las hacen. pic.twitter.com/5e8AJGQrQw — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) November 6, 2019

Abascal, que ha reprochado a la izquierda que "no sabe lo que les pasa a sus vecinos", se ha mostrado convencido de que esos problemas de convivencia en barrios humildes son consecuencia de una "política migratoria suicida", y "por mucho que nos criminalicen vamos a defender a los españoles más necesitados y más débiles".

El líder de Vox ha defendido los datos ofrecidos por su partido en cuanto a los datos de criminalidad y extranjeros y ha sostenido que "lo que le pasa a la izquierda es que se disfraza" porque, en realidad, "está con los poderosos y las oligarquías" como, desde su punto de vista, ocurre en Cataluña.

UNIDAD DE ESPAÑA

"El PSOE no solo ha traicionado a la nación sino a los catalanes más débiles, a aquellos que dejaron muchos lugares de España para ir a Cataluña a trabajar", ha agregado, prometiendo que, si llega al Gobierno, suspenderá la autonomía de Cataluña.

Abascal espera que las elecciones generales se celebren en Cataluña con todas las garantías, a lo que ha añadido que la situación en Cataluña "no se ha gestado de la noche a la mañana, sino por un estado de las autonomías que ha castigado a los leales". "El estado de las autonomías es directamente culpable de lo que está ocurriendo en Cataluña", ha proseguido, incidiendo en que "la unidad de España no se negocia, se defiende con todas las consecuencias".

Tras subrayar que no van a permitir que el PSOE gobierne haciendo "todo lo posible para que vaya a la oposición", ha criticado las palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que posteriormente matizó, en las que insinuó que la Fiscalía actúa bajo las órdenes del Gobierno para traer de vuelta a España al expresident catalán fugado Carles Puigdemont.

A este respecto, el candidato de Vox ha sostenido que Sánchez tiene que entender que "la Fiscalía no recibe órdenes del Gobierno", por lo que ha insistido en la defensa del orden constitucional.

"El patriotismo es defender a los más débiles y la unidad de España porque España es el único patrimonio de los españoles más modestos, de los que no tienen nada", ha asegurado, ya que "ningún español se quedarán en la orilla si depende de nosotros". "No es el momento del sectarismo ideológico, sino de la unidad nacional y la concordia", ha enfatizado.

Abascal, que ha reiterado que Vox tiene el mismo discurso en cualquier lugar del país, ha señalado que van a defender la libertad "con mayúsculas", a la par que ha subrayado que las fronteras de la nación no pueden estar "agujereadas" ya que "nuestra casa tiene que estar protegida".

HUELVA. Unas 3.000 personas en un mitin de VOX que ha sido histórico en la ciudad onubense por su gran asistencia. La #EspañaViva está cansada de la gran traición de los progres que nunca miran por los españoles más humildes. #EspañaSiempre pic.twitter.com/sHPWbdtJC6 — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) November 6, 2019

"En Vox no hay sitio para sueños pequeños", ha interpelado a los asistentes, que, durante todo su discurso, han aplaudido calurosamente y le han interrumpido con gritos de 'presidente, presidente', entre otros cánticos.

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso de Vox por la provincia onubense, Tomás Fernández, ha destacado que la formación es "una tormenta que no va a parar hasta que hagamos los cambios para conseguir nuestros objetivos de regeneración nacional".