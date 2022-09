Un mítico ganador de 'Gran Hermano' cambia su vida y da el salto a la política: "Voy a liderar la candidatura"

Hace un año se empezó a hablar de la posibilidad de que Ismael Beiro, el ganador de 'Gran hermano 1', diese el salto a la política. Sin embargo, desde entonces, no se había vuelto a escuchar nada al respecto, por lo que se había quedado en el olvido y muchos pensaban que no se iba a hacer realidad. No obstante, el ex concursante televisivo se ha pronunciado ahora al respecto y ha asegurado que ya tiene todo preparado para su candidatura.

Concretamente, ha señalado que será candidatura que aglutinará a una serie de formaciones políticas que serán transversales, tal y como él mismo les ha pedido. "Voy a liderar la candidatura de unas cuantas formaciones políticas a las que he pedido que sean transversales, que no piensen tanto en clave de izquierdas o de derechas como en la ciudad, en Cádiz", comienza contando en una entrevista para 'El Independiente'.

"Me preocupa Cádiz porque va perdiendo el pulso, se va deteriorando, va perdiendo, como decía, oportunidades. ¿Cómo funciona una ciudad? Una de sus patas importantes es el empleo. Lo que hay que arreglar es la primera lacra que es el desempleo. Eso es de lo que hay que preocuparse", apunta Beiro sobre el principal cambio que quiere hacer en la ciudad.

Asimismo, ha asegurado que contará con un gran equipo de profesionales: "Un alcalde arropado por un buen equipo tiene que redactar un buen proyecto de ciudad". Ante esto, Beiro explica que "es fundamental que detrás de la lista de las personas que se presentan haya un vicerrector universitario, o un arquitecto de prestigio, médicos, o representantes de las asociaciones de vecinos que son los que tienen claro el pulso de sus barrios y sus necesidades".









"A mí la palabra alcalde no me gusta"



"Cádiz necesita soluciones de movilidad, oportunidades sociales, y en ello voy a poner todo mi empeño y mi esfuerzo. Un alcalde no es sólo el número uno de la lista, de hecho, a mí la palabra alcalde no me gusta, sino que es un trabajador más, en este caso por Cádiz", apunta en el mencionado medio.

Asimismo, ha querido dejar clara su ideología: "No soy político ni tengo devoción a unas siglas determinadas. Soy más de centro liberal, pero independiente. Tengo amigos en el PP y en el PSOE y que son grandes personas, pero yo soy tal como me defino". De paso, ha opinado sobre algunos líderes políticos de la actualidad, como Pedro Sánchez: "Vale más como personaje tipo ‘clown’, cómico, capaz de trasladarnos a una realidad que no existe y que no tiene nada que ver con lo que había contado. Es un ‘Napoleón marca Hacendado’. Un ilusionista con buenos trucos".

Por otro lado, sí tiene buenas palabras para Feijóo y de Juanma Moreno: "A Feijóo lo veo honesto, que ya es mucho decir que un político de partido sea honesto. Seguro que algo más puede hacer por este país". "Hay que dejarle trabajar porque puede conseguir que Andalucía deje de ser el hazmerreír de las comunidades españolas", dice sobre el Presidente de la Junta de Andalucía.





Además, no ha tenido problema en hablar sobre su pasado televisivo y ha analizado el cambio que han experimentado los realities con el tiempo: "La manera de tratar el programa por parte de presentadores, colaboradores, era otra". De la misma manera, se ha sincerado sobre el éxito que tuvo en esa época: "Es un mundo que te atrae. Es divertido hacer televisión. Sales a la calle y hay gente que te dice que te ha visto y que se ha divertido mucho con tal entrevista, o te da la razón acerca de un asunto sobre el que has opinado".