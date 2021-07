Un micrófono abierto saca a la luz lo que Paz Padilla opina de verdad de Anabel Pantoja: se escucha todo

Un micrófono abierto parece haber captado este jueves los comentarios que le dedicaba la presentadora de 'Sálvame', Paz Padilla, sobre su compañera y colaboradora del programa, Anabel Pantoja, cuando esta se encontraba fuera de plató con el director del espacio, David Valldeperas. Y es que la sobrina de la tonadillera ha brindado esta semana un episodio de lo más dramático cuando abandonaba abruptamente las cámaras y focos del espacio de Telecinco por la encerrona que le habían hecho por motivo de su cumpleaños.

Y es que a Anabel, de actualidad en los programas de Mediaset pro la participación de su pareja en el reality 'Supervivientes', cumplía este jueves 35 años, por lo que la dirección de Sálvame había decidido darle una sorpresa. Dulce Lapiedra, quien fuera la niñera de Isa Pantoja, hija de la cantante, y quien ha criticado en más de una ocasión en televisión lo que ocurre dentro de Cantora, estaba esperando paran cantar, vestida como Marilyn Monroe, el famoso 'Happy Birthday Mr President' a Anabel, a quien no le hizo la más mínima gracia la idea y optó por abandonar los estudios donde realiza el programa La Fábrica de la Tele.









El enfado de Anabel con Sálvame



Por ello, la sobrina de Isabel Pantoja decidía marcharse del plató hasta la calle, entre sollozos, muy alterada por ver a Dulce Lapiedra en el día de su cumpleaños. Tanto era así que el colaborador Kiko Hernández y el director del programa de Telecinco, David Valldeperas, tenían que salir a consolarla. Ambos le insistían en que se trataba de un momento “gracioso” y le pedían que volviese a ponerse frente a las cámaras.

“Te hace gracia a ti, a mi no me hace gracia”, contestaba entre lágrimas una Anabel muy afectada por la encerrona. “No la quiero en mi vida, no quiero a una persona negativa en mi vida, y menos este día. Que estoy de bajón, porque estoy muy lejos de los míos, ¿y me traes a esta persona que ha hablado pestes de mi familia? No me apetece, que se vaya a su casa”, clamaba la colaboradora de Mediaset.









El micrófono abierto a Paz Padilla: “Pero quilla...”



Lo que pocos parecieron percatarse, y mucho menos la propia Anabel eran los comentarios que desde plató estaba haciendo la presentadora del programa este jueves, Paz Padilla, a la que ni siquiera estaba enfocando la cámara. No obstante, y aunque realización no estuviese 'pinchando' su imagen, sí que podía escucharse su voz, que mostraba el asombro de Padilla con la actitud de la colaboradora: “Pero quilla que tiene 35 años eh. Coño. Que yo con 35 años ya tenía a una hija con 10 o 12 años...” criticaba fuera de cámara la presentadora.

Por su parte, Anabel, ajena a los comentarios de su compañera, seguía quejándose de la encerrona: “Es que no quiero cumplir años, ¿pero para qué me traéis? Que yo no he venido a trabajar”.

Entiendo completamente la reacción de Anabel, es su cumpleaños y no merece que le traigan a una persona con la que se lleva mal #yoveosalvamepic.twitter.com/DyKXfafl40 — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) July 15, 2021