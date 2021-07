Paz Padilla la lía en directo e interrumpe a una espectadora de 'Sálvame': "¡Esa no!"

Paz Padilla ha vivido este viernes en 'Sálvame' un instante comprometido con una espectadora del programa. El formato ha elaborado un concurso en el que los espectadores tienen que elegir entre tres bolsas de playa con tres tipos de premios: 2.000, 3.000 y 6.000 euros. María, que estaba tratando de obtener un buen pellizco gracias a ese concurso, llamó por teléfono y le pidió a Padilla que eligiese el sobre que se encontraba en la bolsa número tres.









La presentadora le trasladó a la señora que las cajas no estaban numeradas y la mujer indicó que quería "la última", pero claro... ¿qué última? se estaría preguntando la presentadora. Paz Padilla quiso saber si hablaba de una de las bolsas y la mujer indicó que sí, que era esa. No obstante, María se hizo un auténtico lío y le gritó a la presentadora: "esa no, esa no". Pero ya era tarde. La presentadora abrió el sobre, que tenía dentro 3.000 euros.





"Si hubieras elegido las flores hubieras ganado 6.000 euros pero no está mal, felicidades", decía Padilla despidiéndose. En redes sociales esta descoordinación de sonido no ha pasado inadvertida pues algunos usuarios comentaban que el error de la presentadora le habría costado 3.000 euros a María.

Telecinco recompensa a Paz Padilla con un nuevo programa que dejará a un lado a Jorge Javier









Paz Padilla la encargada de ponerse al frente de 'La última Cena', en vez de Jorge Javier como en la anterior edición. La primera temporada del programa fue conducida por Jorge Javier, quien fue sustituido por Carlota Corredera cuando él se convirtió en La cadena ha anunciado que serácomo en la anterior edición. La primera temporada del programa fue conducida por Jorge Javier, quien fue sustituido por Carlota Corredera cuando él se convirtió en concursante . No obstante, esta vez, parece que el espacio se ha decantado por la actriz y ha decidido dejar al presentador a un lado.

Esta puede ser una manera de recompensar a Padilla por prescindir de ella como jurado en 'Got Talent'. Después de tres años formando parte del talent, se decidió que no formará parte de la mesa del jurado esta vez, una noticia que resultó ser muy llamativa y disminuyó la presencia de Padilla en la cadena. De esta manera, además de presentar 'Sálvame' de manera esporádica, la comunicadora se pondrá al frente de otro programa de Telecinco.

El concurso nació el pasado mayo de 2020 a raíz del coronavirus, ya que fue una idea que tuvo La Fábrica de la Tele para hacer frente al complicado nivel publicitario como consecuencia de la pandemia. A pesar de esto, el espacio pareció gustar al público, por lo que la cadena ha decidido poner en marcha una segunda edición.