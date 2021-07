La metedura de pata de un concursante que deja sin palabras a Ion Aramendi, substituto de Cintora en TVE

Ion Aramendi se ha erigido en uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. El presentador vasco presenta el concurso de TVE, 'El Cazador', programa en el que se pone a prueba los conocimientos de los concursantes, que se deben enfrentar a la figura del 'cazador', para conseguir ventaja y tiempo de cara a la prueba final, en la que se volverán a enfrentar contra él para poder conseguir el bote del programa si consiguen responder más preguntas de forma correcta en menos tiempo que el protagonista del concurso.

El concurso presentado por Ion Aramendi ha conseguido ir consolidándose en la parrilla del ente público con unos datos de audiencia que, aunque no son muy elevados, se mantienen en la media de share que viene arrastrando Televisión Española. Gracias a la presencia de grandes concursantes como Paz Herrera y Erundino Alonso, entre otros, el concurso se ha consolidado en la parrilla.

En el programa del pasado jueves, los cuatro concursantes se enfrentaban a Ruth de Andrés, “La Gobernanta”, y el primero de ellos, Pablo, no consiguió llegar a la “caza final” y quedó eliminado. Ion Aramendi no se quería creer que, tras un buen comienzo, Pablo desaprovechase la vantaja con la cazadora y quedase eliminado.

La última pregunta, que le hubiera permitido a Pablo pasar la fase final, era “de primera” según el presentador de “El cazador”. “¿En que país se peregrina hasta la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe?” era la pregunta para Pablo y las tres opciones eran España, Portugal y México.

Ante esta pregunta, Pablo se le vio enseguida con muchas dudas y respondió, quizás confundiéndose con la Virgen de Fátima, Portugal. La cara de Ion Aramendi ya lo decía todo y tras desverla la respuesta correcta, “México”, le dijo al concursante que la pregunta era “de primera”. "No veas la pena que me da, Pablo" le dijo el presentador al concursante tras ver como desaprochaba su ventaja ante una gran rival como Ruth de Andrés.

Ya en la caza final, los tres concursantes que sí habían llegado a la “caza final”, Ricardo, Maite y Gerardo no pudieron ganar los 35.500 euros acumulados. Ruth De Andrés no les dio ninguna opción y les “cazó” recuperando las 18 casillas de distancia.

Un programa, el que ha sido emitido esta pasado viernes, que será recordado también por la presencia de Gerardo, un chico que vino a defender los derechos de las personas con diversidad funcional y que lo hizo particularmente bien llevando a la "caza final" 27.000 euros.

Qué importante es dar visibilidad. El lunes con una mujer con mastocitosis sistémica que jugó con su medicación al lado por si tenía un brote. Y hoy con Gerardo. Me encantan los concursos y no había visto una semana así.



G R A C I A S @ElCazadorTVE@ionaramendi por el respeto https://t.co/R1uoDSFsoL