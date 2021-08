Mercedes Milá, en estado puro: "Volvía a casa a llorar"

Mercedes Milá se ha convertido en noticia en las últimas horas tras su entrevista en el periódico ‘El País’. La conocida periodista y presentadora de televisión, una de las caras más reconocidas de nuestro país, ha desvelado aspectos desconocidos hasta el momento y que van a dar mucho que hablar. Además, a pesar de ser famosa desde que nació, al pertenecer a una importante familia, Milá siempre ha intentado mantener su vida privada al margen y desvelar en televisión solo que ella quiere que el público sepa. Es por esto por lo que hay información que resulta desconocida para sus seguidores y que ha confesado por primera vez en estas declaraciones.

Mercedes Milá en estado puro

Sus peores momentos en el amor y su etapa de juventud. Esos son los dos temas que Mercedes Milá ha puesto encima de la mesa en la entrevista en ‘El País’. “Me había separado de José Sámano en 1996 e inmediatamente me enamoré de Carlos Castillo, un tío mucho más joven que yo. Me dejó, creí morir y entré en ‘Gran Hermano’. Superé el dolor del desamor. Volvía a casa a llorar. Me quitó la salud, pero después de José y de Carlos, no me he cruzado con nadie como para cogerle la mano. Y no pasa nada”, cuenta la famosa periodista.

“Me salvó que me dejaran hacer todo el proceso del programa, hasta el casting. Dije que era un estudio sociológico. Era periodismo puro. Ser la primera en hacer una entrevista a alguien que salía de esa casa en carne viva era una joya”, recuerda Milá en la entrevista. Aspectos que desconocíamos hasta el momento y que dan buena cuenta de la difícil situación que vivió en los momentos previos a su etapa más gloriosa en la televisión.

Y es que, a pesar de llevar años de cadena en cadena, en el año 2000 comenzó la época más exitosa de su carrera. Milá comenzó a presentar 'Gran Hermano' hasta 2016. Durante esos años también condujo otros programas como 'All Stars' (2010), 'GH: El Reencuentro' (2012) y 'GH la revuelta'. Asimismo, desde 2004 hasta 2014, compaginó su trabajo en el reality con 'Diario de', un programa dedicado al periodismo de investigación que se emitía en Cuatro.

item no encontrado





Título nobiliario

Respecto a su etapa escolar, Mercedes ha abordado la educación que le intentaron dar y que no consiguieron: “Era una chica con muchas preguntas sobre la mesa, pero me aburría. Éramos niñas bien y nos marcaban con esa conciencia de privilegiadas. Hasta que me di cuenta que ser niña bien... Era ser una g***, había que borrarlo. Y fui niña mal, pero no mala, eh. Sangre azul, azul, azul. Marqueses por parte de madre y condes por parte de padre. Aristócrata de coj****”.

Milá Boch fueconde de Montseny, un título creado por Alfonso XIII que cedió al abuelo de Mercedes, José María Milá y Camps. El abuelo de la presentadora fue diputado a Cortes en 1926, y premiado por el rey por su gestión en la presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona. Tras la muerte de su padre, Mercedes era la heredera del título al ser la mayor de sus cinco hermanos, pero decidió renunciar a él y cedérselo a su hermano José María, primer hijo varón del matrimonio Milá-Mencos.

La presentadora es la mayor de sus hermanos. Tras su nacimiento llegó Clementina (67), Reyes (66), José María (64), Lorenzo (60) e Inés (58). Por parte materna, la periodista también viene de una familia importante. La madre de Mercedes Milá era hija de Manuel Mencos Ezpeleta, tercer marqués del Amparo, y de Mercedes Bosch Catarinéu. De la misma manera, su abuela era hija del doctor Rómulo Bosch, un médico e importante empresario, dado que era propietario del Parque de Atracciones Tibidabo, además de político y alcalde de Barcelona en 1905.