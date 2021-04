Mercedes Milá dedica unas llamativas palabras a Pedro Sánchez en TVE: "Me caerá un chorreo de críticas"

Con motivo de su 70 cumpleaños,Mercedes Milá ha realizado una conexión en directo con 'La Hora de La 1'. La presentadora se conectó por videollamada, desde Menorca, con el espacio de TVE para recordar su larga trayectoria en televisión, dado que sus comienzos fueron en Televisión Española.

Es por esto por lo que, en sus últimas apariciones televisivas, la periodista ha reconocida que le gustaría volver a sus orígenes y ponerse al frente de algún formato de la cadena pública. "Estaría encantada de volver a TVE para hacer entrevistas", aseguró la comunicadora. "No hay más sentarse para hablar en serio", sugirió a los directivos de la corporación.

Asimismo lo hizo hace unas semanas en 'La noche D' con Dani Rovira. "La tele fue mi vida y sigue siendo mi vida hasta hoy. He hecho de todo, ya me quedan pocas cosas por hacer", reconoció a Rovira. Aunque ha entrevistado a cientas de personas a lo largo de su carrera, gracias a su paso por programas como 'Dos por dos' (1978), 'Buenas noches' (1982-1984) o 'De jueves a jueves' (1986), aseguró que todavía hay entrevistas que le quedan por hacer. "Me queda pendiente el de Emiratos Árabes", dijo, refiriéndose al rey Juan Carlos I. "Me gustaría que viniera a Madrid e hiciera una entrevista en los estudios de Televisión Española que es donde debe ser", comentó Mercedes.

"¿Dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Queremos verte en la televisión todo el mundo", le preguntaba Florentino Fernández, que también había acudido al espacio de La 1. "Estoy en Movistar, no me hagas quedar mal", respondía ella con su característico humor. "Sí, pero en Movistar solo lo vemos unos pocos, pero mi madre o mi padre no sabe que estás en Movistar y te quieren ver también", le replicó Flo.





"Pues nada, eso es cuestión de hablar con Televisión Española y terminar mi vida donde empezó", contestó la presentadora muy clara, dejando caer su deseo de volver a la cadena pública. "Ahí tira el guante ella...", reaccionaba Rovira tras escuchar la rotunda propuesta de su invitada a TVE.

Por otro lado, también tuvo tiempo, durante su intervención en el programa presentado por Mónica López, para analizar otros temas de actualidad. La presentadora hizo hincapié en la crisis del coronavirus, aunque no ha querido "profundizar" durante los últimos meses. "Lo ha seguido en titulares. Lo he tenido en distancia para no sentirme mal", ha confesado.

"Las cuales estoy dispuesta a asumir"

A diferencia de muchos otros, ha aprovechado el tema de conversación para agradecer públicamente la "profesionalidad y bondad" de quienes están trabajando "en primera línea" durante toda la pandemia. A raíz de esto, aprovechó para alabar también el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que sorprendió mucho a los espectadores.

"El Gobierno de España, y lo digo con las letras más grandes posibles, se encontró con un problema inmenso. A pesar de los defectos que haya podido tener, lo ha liderado espléndidamente bien", ha asegurado la periodista, dejando claro a que es una situación muy complicada para cualquier partido político.

Tras manifestar su opinión, ha comentado que es consciente de que estas palabras podrán generarle multitud de críticas, pero no ha parecido importarle. "Ahora es cuando me caerá un chorreo de críticas espantosas. Las cuales estoy dispuesta a asumir", ha concluido Milá, acostumbrada a hacer frente a todo tipo de comentarios por su sinceridad.