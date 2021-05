Mercedes Milá se sale del guion en La Sexta para elogiar una decisión tomada por Ayuso: "Se dio cuenta"

La reconocida presentadora de televisión, Mercedes Milá, ha sido una de las invitadas este domingo al programa de La Sexta, 'Liarla Pardo', donde junto a su presentadora, Cristina Pardo, ha valorado algunas de las noticias más importantes de la crónica política de nuestro país.

En este sentido, la periodista ha tenido la oportunidad de referirse a la actual presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la importante y abultada victoria cosechada en las urnas el pasado 4 de mayo. En esta dirección, las palabras de Milá han sorprendido.

La victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid

Isabel Díaz Ayuso se presentaba a las elecciones a la Comunidad de Madrid tras disolver la Asamblea por miedo a una posible moción de censura de Ciudadanos. La candidata del Partido Popular tomaba esta decisión para que "fuesen los madrileños los que eligieran la nueva composición de la Asamblea de Madrid" hasta el próximo año 2023, cuando tendrán que volver a las urnas.

Europa Press





En este contexto, Ayuso se ha tenido que mover en una de las campañas electorales más intensas que se recuerdan en las últimas décadas, debido a que para muchos se enfrentaban el modelo aplicado por la dirigente popular en la Puerta del Sol y el ejecutado por Sánchez desde el Palacio de la Moncloa. Además, la irrupción de Pablo Iglesias en tablero político madrileño ha sido otros de los puntos que han centrado la atención, debido a la crispación de la campaña y la decisión de Iglesias de abandonar la política tras el 4 de mayo.

La opinión de Mercedes Milá sobre Ayuso

Ayuso consiguió una victoria importante, quedándose solo a cuatro escaños de conseguir la mayoría absoluta y sumando más diputados que todos los partidos de izquierdas juntos. Además, cosechó la victoria en todos los distritos de Madrid y solo perdió en dos municipios de toda la comunidad, un resultado que ha provocado que se convierta en una auténtica revolución política, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sobre este asunto ha sido preguntada Mercedes Milá en La Sexta, donde ha querido valorar el trabajo de Ayuso y ha señalado que ha sabido conectar con la gente, a pesar de que en un principio no le caía nada bien la dirigente popular. Pero algunas de sus decisiones, sobre todo las relacionadas con la hostelería, han provocado la siguiente reflexión de Milá.

"A mí Ayuso no me gustaba en absoluto, cuando la nombraron por primera vez, nada. Te tengo que decir que fui bastante despectiva, pero tengo que decirte que ha tenido una antena, no sé si recomendada o ella porque no debe ser tonta, para darse cuenta de por dónde iban las angustias de la gente. Incluso yendo contra otras partes del país, porque decidió que Madrid era especial y aquí se abría todo y no pasaba nada. En el resto de España la gente estaba desesperada, mi familia tiene restaurantes y se preguntaba por qué eso era posible en Madrid. Ha tenido eso que ha provocado que se haya metido en el bolsillo a una cantidad transversal de gente. Cuando un ser humano sabe conectar con la masa ya no te sueltan, eres de ellos", ha explicado la presentadora.