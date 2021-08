El mensaje de Rocío Flores que esconde su posible marcha de la televisión: "Irse también es cuidarse"

La nieta de la Jurado, Rocío Flores, ha vivido un 2021 muy complicado, especialmente en los últimos meses. La 'docuserie' protagonizada por su madre, Rocío Carrasco, ha supuesto un verdadero huracán para la familia. Conforme se iban sucediendo los episodios, la figura de Rocío Flores iba adquiriendo interés para conocer su versión sobre lo que contaba su madre, con quien no mantiene relación desde hace nueve años.

En sus intervenciones como colaboradora en 'El programa de Ana Rosa', la hija de Carrasco ha hecho alusión, sin entrar en muchos detalles, a la docuserie 'Contar la verdad para seguir viva'. No solo por la sucesión de capítulos emitido por Mediaset, también las apariciones de Rocío Flores fueron en aumento en la pequeña pantalla después de que Olga Moreno, la pareja del padre de la joven, Antonio David,participara en el reality de 'Supervivientes' 2021, de la que resultó ganadora para sorpresa de buena parte de la audiencia.



El enigmático mensaje de Rocío Flores en Instagram

Ha sido por tanto una primavera difícil para la hija mayor que comparten Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Por ello, ha cogido las vacaciones de verano con muchas ganas. Ha disfrutado de unos días de descanso en Ibiza. Pero sus vacaciones no han impedido que los medios de comunicación le sigan la pista por los comentarios que publica de manera periódica en sus redes sociales.

La última ha tenido lugar este domingo, 8 de agosto, en su cuenta de Instagram. Un mensaje que desconcierta a la mayor parte de sus seguidores, ya que no sé sabe exactamente a qué puede estar refiriéndose la colaboradora de Telecinco: “Con el paso del tiempo aprendí que irse de algunos lugares también es cuidarse. Alejarse de alguna gente, también es protegerse. Cerrar algunas puertas, también es quererse”.

¿Es un mensaje dirigido a su madre? ¿Cierra la puerta a una posible reconciliación con ella? ¿Hace alusión a su futuro en la televisión? Son muchas las preguntas pero ninguna respuesta, hasta el momento. Y es que Rocío Flores acostumbra a pronunciarse poco públicamente sobre su vida privada, pero sí compartir este tipo de reflexiones en sus perfiles personales.

El mensaje de la hija de Rocío Carrasco tras finalizar 'Supervivientes'

Lo cierto es que no es la primera vez que la nieta de 'La más grande' amaga con poner punto y final (al menos por el momento) a su paso por la televisión, hasta donde llegó en otoño de 2019 para defender a su padre en la última edición de 'Gran Hermano VIP'.

Tras finalizar 'Supervivientes' hace apenas unas semanas, Flores volvió a expresarse en Instagram para mostrar su alivio por que el concurso hubiese llegado a su fin, tras cuatro meses de dura defensa a Olga Moreno, a veces contra viento y marea.

“Necesitaba volver a la vida normal, tener paz y desconectar un poco. He aprendido mucho estos cuatro meses, ha sido muy duro pero a la vez he conocido gente maravillosa que me ha ayudado mucho. Solo quería daros las gracias porque, a pesar de todo lo malo, también he recibido mucho apoyo y muestras de cariño. Os estaré siempre agradecida”, escribía la joven.