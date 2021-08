Melyssa Pinto rompe su silencio y habla alto y claro sobre Olga Moreno: "Lo decían y tenían razón"

La victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes' sigue siendo foco de la polémica y han sido muchos los que se han lanzado a criticar la forma en la que ha ganado el programa, que desde su victoria se ha tachado de "tongo".

Una de las últimas en hacerlo ha sido Melyssa Pinto, exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' y ahora de 'Supervivientes', quien ha cargado muy duramente contra la actitud de Olga Moreno tras finalizar el concurso de Telecinco. Si bien es cierto que su relación ha sido relativamente cordial durante el desarrollo del reality, las críticas de Olga Moreno hacia su compañero también han sido notorias y continuadas.

En una entrevista de la revista 'Lecturas', Melyssa recordó el enfrentamiento entre su hermana Lorena y Rocío Flores, donde la primera aseguraba que no terminaba de confiar en Olga Moreno por cómo había hablado de su hermana, Melyssa, a sus espaldas: "Me he partido la cara por Olga y lo seguiré haciendo, porque así lo siento. Es una realidad, le moleste a quien le moleste. Y no lo va a cambiar nadie", aseguraba Rocío Flores.





Ahora ha sido Melyssa quien ha tomado el testigo y no ha dudado en pronunciarse sobre la actitud de Moreno. "Tanto Tom como mi hermana decían que Olga me criticó al principio del programa; por lo tanto, tenían razón y la defensa de Rocío es inválida, porque es la verdad". Además, se ha referido a la actitud de Moreno: "Si hay algo que no me gusta de Olga es que no reconozca sus errores", ha confesado la catalana. "Soy muy empática y lo entiendo todo, pero a ella también le ponían imágenes y decía que no se acordaba", ha criticado.

"Si a mí ella me dice: "Mira, Melyssa, al principio no me caíste bien y hablé al de ti, pero luego te he conocido y me pareces una tía encantadora", pues le diré que muy bien y que no pasa nada", ha continuado diciendo la catalana.

La participación de Melyssa en 'Supervivientes'

Fue una de las primeras confirmadas del concurso. Melyssa Pinto volvió a participar en un reality junto a su ex pareja, Tom Brusse. Entraron juntos como pareja en 'La Isla de las Tentaciones' y salieron con su relación completamente rota. Desde entonces, se vieron obligados a compartir plató, lo que nunca le hizo demasiada gracias a Melyssa. Gracias a esto, volvieron a reunirse en una isla y han tenido que convivir ante situaciones extremas.





Melyssa se hizo conocida en el mundo Mediaset por su participación en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Entró en el programa para encontrar el amor y lo hizo con Alberto Santana. Luego pasó a ser tronista, donde conoció a Tom. Sin embargo, conquistó a todos los seguidores de la cadena en 'La Isla de las Tentaciones' por su manera de enfrentarse a las mentiras de su entonces pareja.

Nació en Santa Cristina d’Aro (Girona) y tiene la doble nacionalidad, porque sus padres son portugueses y vinieron a España de jóvenes "para buscarse una vida mejor". Ha estudiado diseño de moda y ahora es diseñadora e influencer.