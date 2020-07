El mensaje de Mila Ximénez a Jorge Javier Vázquez durante su tratamiento contra el cáncer

Mila Ximénez ha estado en 'Sábado Deluxe' para analizar las claves de su tratamiento, al que se está sometiendo desde hace varias semanas para luchar contra el cáncer. Durante la entrevista en la que ha sido su regreso a los platós después del confinamiento. La veterana colaboradora ha señalado que hay algunos aspectos que le preocupan, pero que sus doctores le dan un gran seguridad de que todo va a salir bien.

En esta charla, Mila Ximénez ha tenido tiempo para referirse a uno de los rostros de Telecinco que más se ha echado de menos en esta entrevista. Se trata de Jorge Javier Vázquez, compañero, amigo y presentador de varios programas de la casa como 'Sálvame' o 'Supervivientes'. Sobre él, Mila ha explicado que lo que siente es un gran cariño que es mutuo, y que sabe que también lo ha pasado mal desde que la periodista decidió hacer público que tiene cáncer.

Oscar Gonzalez / Cordon Press

"Se ha convertido en una parte muy importante de mi vida, somos familia. Además, sabe que para él también está siendo duro todo este asunto. Está ahí y está muy presente. Le quiero con locura", ha explicado Mila sobre Jorge Javier Vázquez.

Mila Ximénez explica las claves de su tratamiento

La periodista también ha desvelado nuevas informaciones sobre su enfermedad y en qué punto se encuentra: "Va a ser una lucha larga. La oncóloga me dijo que vamos a hacer el tratamiento de radioterapia y quimioterapia, me pilló muy a tiempo", ha señalado Mila mientras se emocionaba hablando de su hija Alba, que está siendo pieza clave en estos meses de lucha.

Pero la noticia que más ha preocupada a Mila Ximénez es la que le trasladó su doctora, para ella su Ángel de la guarda. Le comunicaron que era un tumor y que no estaba localizado: "Me dijo era un tumor en el pulmón con metástasis. Ahí me cagué. Está en los pulmones, en el hígado y más partes. Los médicos me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar".

La preocupación de Mila Ximénez en su batalla contra el cáncer

En este sentido, la colaboradora ha dado más detalles relacionados con los pasos que los médicos están dando en el tratamiento, centrados, sobre todo, en intentar "adormecer" el cáncer y que no vaya más: "Me dijeron si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma todo irá bien". Sobre este asunto también ha querido dar importancia al tumor que padecía en el pulmón: "El del pulmón no era el peor".

En cuanto a su estado físico y de ánimo, la colaboradora se encuentra perfectamente y tiene pensado volver a trabajar en septiembre en el plató de 'Sálvame', que tanto ha echado de menos durante el confinamiento. "No he estado ni un minuto sola desde que supe que tenía cáncer. Para mí era muy complicado decir tengo un cáncer". Pero también ha explicado que a lo largo de su vida ha pasado por varios momentos también muy complicados: "He pasado de baches emocionales mucho más jodidos que esto, y esto me va a servir para algo".

También te puede interesar

Mila Ximénez, de dormir en un coche a estrella de 'Sálvame'; una vida de montaña rusa

El inesperado paso de Mila Ximénez en plena lucha contra el cáncer: "Estoy jodida"