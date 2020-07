La complicada relación de Jorge Javier Vázquez con su padre: "Me gustaría que viera que no me ha ido tan mal"

Jorge Javier Vázquez siempre ha tenido un vínculo familiar muy fuerte con su madre. Sin embargo, la relación que le unió a su padre no se queda atrás. Fallecido a los 59 años a causa de un tumor, el progenitor del cabeza de cartel de 'Sálvame' marcó profundamente a su hijo. A pesar de la dureza con la que le trató en ocasiones, Vázquez recuerda a su padre con cariño y de una forma especial.

Cierto es que el trato entre padre e hijo pasó por algunos momentos difíciles, pero el tiempo lo curó todo. Además, esas situaciones complicadas acabaron curtiendo al presentador y haciéndole más fuerte, con la lástima de que uno de sus seres más queridos no pudiese gozar de su éxito televisivo en vida.

Un 'manitas' que no soportaba que su hijo no lo fuera

“Él sabía arreglarlo todo, y se lo llevaban los demonios cuando yo demostraba mi torpeza ante cualquier imprevisto doméstico”, confesó Vázquez en una ocasión a través del blog que escribe en la revista 'Lecturas'.

“Recuerdo como épocas especialmente coñazo aquellas en las que le daba por empapelar la casa. Los previos eran bonitos: la elección de los papeles pintados, imaginar cómo quedaría el comedor y cada una de nuestras habitaciones. Pero… ¡ay, amigo! Llegaba el día de autos y todo se convertía en un horror desde el primer momento: la toma de las medidas de las paredes, aguantarle el metro, que no se nos fuera el dedo y perdiera el hilo. Luego, cortar el dichoso papel, encolarlo y llevarlo hasta la pared, mantenerlo en determinada posición para que la parte de abajo fuera la última en pegarse y no se hicieran bolsas. Y siempre pasaba igual: a determinada hora del día se cabreaba con todo el mundo y nos echaba con cajas destempladas. Mi padre acababa haciendo la tarea y quejándose por lo poco que nos gustaba ayudar”, expuso también Vázquez entonces.

Su conclusión fue que su padre “era muy mal profesor y tenía poca paciencia” tanto con él como con sus hermanas. “Tampoco le poníamos mucho interés porque sabíamos que él acabaría cabreándose por algún motivo y lamentándose por tener unos hijos tan torpes y poco cooperadores. Nosotros nos escabullíamos como podíamos y nos refugiábamos en las faldas de mi madre, porque ella nunca nos reñía”, añadió Vázquez.

Oscar Gonzalez / Cordon Press

Una confesión que nunca llegó... o sí

La poca paciencia que tenía su padre no es el único recuerdo agridulce que le queda a Jorge Javier Vázquez de él. Otro capítulo sensible fue la orientación sexual del comunicador, que nunca llegó a confesar a su padre. Vázquez creyó que este nunca supo nada de ese tema... hasta que descubrió lo contrario durante una entrevista en la que le acompañaba su madre.

“Yo me enteré de que mi padre lo sabía en una entrevista en la que estaba mi madre. ¿Te lo puedes creer? Estábamos en el programa 'El convidat' de Albert Om en TV3 y Albert me preguntó: '¿Entonces tu padre no lo sabía?' Y salta con toda la tranquilidad mi madre: 'Ah, no, mi marido lo sabía...”, le reveló a María Teresa Campos el también presentador de 'Supervivientes'.

Su padre se enteró de todo al encontrar una carta que un chico había escrito a su hijo. “Desde ahí hubo una época en la que dejó de preguntarme por si me casaba o si iba a tener hijos...”, expuso Vázquez. Años después, supo el porqué del cese de esas inquietudes paternas.

“Siempre pienso que para él hubiera sido muy complicado gestionar lo mío con la popularidad y la clase de programas que hago tan polémicos, porque él era lo contrario a mí, absolutamente. Súper callado, un hombre bastante cristo...”, reconoció Vázquez en aquel momento.

ANTONIO QUILEZ / Cordon Press

El adiós que se produjo demasiado pronto

Vázquez, como escribió de nuevo en 'Lecturas', cree que su padre le dejó “cuando estaba en su mejor momento”. Una época en la que su progenitor se mostraba “más pasota, menos sufridor, más disfrutón” y que llevó a una de las caras más reconocibles de Telecinco a opinar que él y su padre se deben “años de risas”.

No obstante, hay cosas que a Jorge Javier no le acaban de gustar de su padre. Como “ese pronto suyo” que ha heredado o la sensación de que “siempre le defraudaba”. La siguiente coincidencia tampoco será llevadera para él: un 18 de marzo operaron a su padre del tumor que se lo llevó y, años después, también a Vázquez, por la grave enfermedad reciente que sufrió.

A pesar de todo, el maestro de ceremonias por excelencia de Mediaset no deja de echar en falta a su padre ni un solo día. “Me gustaría que estuviera vivo para que viera que tampoco me ha ido tan mal en la vida”, es su mayor deseo. Le queda el consuelo de guardar un gran parecido físico con el hombre que sustentó a su familia, tal y como revela una fotografía de los años 70 que Vázquez publicó con orgullo en Instagram. El “gordezuelo con rizos” de la instantánea se ha hecho mayor, y, aunque no todo fue sencillo en el día a día que compartieron, no deja de recordar al “señor de la americana” que le acompañaba entonces y siempre.