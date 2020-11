'Mask Singer' recibe fuertes críticas tras su última decisión con uno de sus concursantes: "Pueden sorprender"

El programa de Antena 3, 'Mask Singer', presentado por Arturo Valls, ha sido una auténtica revolución en la temporada televisiva de nuestro país, cosechando importantes cifras de audiencia en su corta historia en Atresmedia. Pero en la última gala, sus seguidores se han quedado un poco decepcionados cuando han descubierto el famoso que estaba bajo la máscara del personaje desvelado esta semana.

Críticas al programa 'Mask Singer'

Se trata de Cristina Pedroche, colaboradora de programas como 'Zapeando' y uno de los rostros más presentes en el día a día del grupo de comunicación. Este hecho ha provocado que algunos usuarios hayan utilizado sus perfiles en redes sociales para mostrar su decepción al descubrir que la encargada de presentar las próximas campanadas en Antena 3 era la protagonista de esta noche.

¡Te hemos desenmascarado! ��@CristiPedroche era el Robot de #MaskSinger4 y así lo hemos descubierto ➡ https://t.co/39LmLUfeWR — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 25, 2020

El programa, que cuenta como jurado a rostros conocidos como 'Los Javis', Malú o José Mota, ha recibido importantes críticas por esta decisión, ya que a juicio de la audiencia 'Mask Singer' es una oportunidad perfecta para poder sorprender con los famosos invitados, ya sea porque no suelen aparecer en televisión o porque llevan mucho tiempo sin salir en la pequeña pantalla.

De verdad, que Cristina me cae genial pero anda que no hay famosos que aparecen poco en TV y que pueden sorprender más #MaskSinger4 — Javi Tali (@TaliJavi) November 25, 2020

Menudo error de casting #MaskSinger4 — JuanMa Fdez (@juanmafdez) November 25, 2020

El éxito de audiencia en sus primeros programas

En sus primeras galas, los rostros conocidos que han sido 'desenmascarados' han sido la modelo Georgina, pareja de Cristina Ronaldo, el periodista Pepe Navarro, que llevaba mucho tiempo sin aparece en televisión, Norma Duval y la presentadora Mónica Carrillo, que aunque es también muy conocida en Antena 3 la audiencia aceptó con muchas ganas pode ver a la compañera de Mónica Carrillo en otro registro que no sea informativos.

Para descubrir a Cristina Pedroche, algunas de las pistas que se dieron fueron las siguientes: "No hay nada que me guste más que rodearme de estrellas", "Me gusta pasar tiempo con mis vecinos Justin Bieber y Selena Gómez". En esta dirección también aseguró que le gustaba "embadurnarme de aceite con ellos" y también que "Soy fuerte y elástica. No me pierdo ni un partido de fútbol. Llego con la ITV recién pasada".

Tras desvelar su identidad, Cristina Pedroche ha reconocido que le hacía mucha ilusión participar en el programa de Atresmedia. "Esto es un sueño porque a mí, en realidad, desde pequeña me hubiera gustado ser Miley Cyrus, pero la voz no acompaña. Pero esto me ha dado la oportunidad de cantar sin tener vergüenza", decía a los miembros del equipo de investigadores. Todavía quedan muchas máscaras por retirar para saber la identidad de los famosos que se encuentran bajo ellas. Seguro que todavía el programa se guarda alguna que otra sorpresa para su audiencia.

