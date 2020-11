Malú confiesa en 'Mask Singer' por qué llegó a desconfiar de Albert Rivera: "Me dice que se va de tiendas..."

'Mask Singer' lleva tres semanas siendo lo más visto de las noches televisivas de los miércoles y revolucionando las redes sociales por los espectadores que comparten sus teorías sobre quienes son los que se esconden bajo las máscaras, unas dudas que cada vez generan más expectación. Dado que es un programa grabado, los investigadores son los únicos que conocen las pistas y a quienes se esconden bajo el disfraz.

Sin embargo, durante su grabación,José Mota, Javier Calvo, Javier Ambossi y Malú sufrieron por conocer las identidades de los concursantes, ya que no dejaron de especular, incluso llegaron a sospechar de sus seres queridos.

Esto le sucedió a la cantante, quien, durante una pausa, reconoció a Ambrossi que estaba sospechando de su pareja, Albert Rivera. "Me dice 'hoy me voy de tiendas' y se pira. Y digo, '¿este se ha ido de tiendas? Qué raro, el otro día igual", reveló Malú a su compañero, dejando claro que pensaba que su novio era el "político" que iba a participar en 'Mask Singer'.

Asimismo, tal y como contaba al creador de 'Veneno', otro día le dijo que no iba a comer en casa porque había quedado "con un amigo". Ambrossi, siguiendo el juego a la artista, le preguntó lo siguiente: "Pero, ¿Cuál muñeco sería?".

"Se fue a tomar un café a Toledo..."

En ese momento, ninguna pista encajaba con el abogado, lo que le recordó Ambrossi, ya que no habían mencionado nada relacionado con la política. Sin embargo, Malú creía que podría ser un futuro personaje invitado porque, cuando anunciaron el formato, avisaron de que, entre los elegidos para participar, podrían encontrar a un reconocido político.

"Al meterme en el coche le dije '¿no serás tu el político? Lo peor es el que pobre me responde 'qué va cariño', estoy tomando café en Toledo", contaba la novia del ex líder de Ciudadanos. "Se fue a tomar un café a Toledo...", agregó Amborssi, uniéndose a las dudas de su compañera. "¿Encima me respondes?", pensó la artista cuando Rivera le contestó, mientras seguía desconfiando de su palabra.