Marta Terrasa cuenta cómo fue su experiencia en 'Pasapalabra': "Pablo es muy complicado"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor concursante de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo. A pesar de ello, Terrasa tuvo un llamativo paso por el concurso de Antena 3, ya que mostró su gran potencial como participante ante 'El Rosco'.

Como consecuencia del aniversario de 'Pasapalabra', la concursante ha querido dedicar unas emotivas palabras tanto al programa como a Roberto Leal y Pablo Díaz. "Un beso especialmente a Roberto, que es el presentador más bailongo y dicharachero de la televisión", comienza diciendo Terrasa tras mostrarse muy agradecida con el equipo del espacio de Antena 3.





"Pablo es mucho Pablo"

A raíz de esto, la participante aprovechó para contar cómo fue su experiencia durante su paso por el programa. "Estuve hace un par de meses concursando y lo cierto es que, una vez superados los nervios lógicos del principio, ha sido fabulosa. Me lo he pasado de maravilla, he conocido a muchísima gente interesante, me he reído mucho, he disfrutado, he conseguido ganar un dinerito...", contaba Terrasa.

"Gané menos de lo que me hubiera gustado, pero Pablo es mucho Pablo... Y es muy complicado poder ganarle. Pero, bueno, no puedo decir nada negativo, al contrario", aseguró Terrasa sobre cómo fue enfrentarse a Pablo, uno de los concursantes más difíciles de ganar hasta la fecha.

"Uno de los momentos en los que más me he divertido ha sido en 'La Pista Musical', que como sabéis Roberto es todo un crack, canta, baila, hace dibujos... Todo al mismo tiempo. Y, además, el plató se viene siempre muy arriba y parece que estemos en una discoteca o en las fiestas de un pueblo. Muy divertido", agregaba, alabando una vez más a Roberto Leal.

"Ha sido una experiencia fabulosa y animo a todo el mundo al que le guste el programa, a que se apunte y se presente porque merece la pena. Yo ya estoy deseando volver a concursar", reveló, dejando claro que le encantaría volver si existiese la posibilidad de dejar participar a antiguos concursantes.