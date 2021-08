Marta Flich revela en 'Todo es Mentira' lo que oculta bajo la mesa: “A la gente no le va a parecer gracioso”

El pasado miércoles 19 de agosto, el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, se convertía en uno de los protagonistas más importantes durante la emisión del programa 'Todo es mentira' con la presentadora Marta Flich.

En esta ocasión, Pedro Sánchez no atrajo los focos de la televisión por algún tipo de declaraciones que haya ofrecido o alguna polémica palabra. Nada más lejos de la realidad. De hecho, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez- Almeida aprovechó la ocasión tras ser preguntado por la publicación en la que se mostraba al presidente del Gobierno durante una reunión telemática con los titulares de los Ministerios de Defensa y Exteriores para abordar la situación en Afganistán tras la toma de poder por parte de los talibanes.





“En alpargatas uno decide mejor. En verano, tampoco vamos a ponernos zapatos que uno se estresa”, destacaba el alcalde madrileño en su cuenta de Twitter.

"Yo no critico que Pedro Sánchez lleve alpargatas en sus vacaciones de verano porque a mí me encantan las alpargatas y las llevo habitualmente en mis vacaciones de verano. Lo que traté de transmitir es que es una metáfora de cómo entiende Pedro Sánchez la gestión del Gobierno", ha explicado este viernes.

https://twitter.com/AlmeidaPP_/status/1427994347451174915?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1427994347451174915%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.eltelevisero.com%2F2021%2F08%2Fdescolocados-todos-con-la-confesion-intima-de-marta-flich-en-pleno-todo-es-mentira-no-llevo-nada%2F

Debido a todo lo que provocó esta polémica foto, el programa de 'Todo es mentira' analizó este mismo miércoles esa especie de dardo lanzado por parte de Almeida a Pedro Sánchez.

La manera de comentarlo se llevó a cabo desde el punto de vista de apoyo al líder socialista. Para ello, todos los presentes en la mesa durante la emisión del programa, no tuvieron ningún tipo de reparo para mostrar a la audiencia lo que llevaban debajo de la mesa y que por lo tanto, no se veía desde casa.

Castelo aseguró que la revelación de Marta iba a "parecer cachondo"

La primera en hacer este gesto solidario con Pedro Sánchez fue Carme Chaparro, quien sacó en pantalla unas cómodas zapatillas en forma de garra. Por otra parte, Miguel Lago mostró unas llamativas chanclas de color verde al mismo momento en el que Antonio Castelo enseñaba un bañador junto a unos calcetines de Ricky & Morty.

Justo en ese momento, fue cuando Marta Flich se quedó con toda la audiencia dejándola completamente descolocada (junto a sus compañeros) al revelar algo inesperado: “Pues me parece muy bien porque no llevo nada debajo”. Una sorprendente confesión tras lo que Castelo había comentado anteriormente: “Eso no le va a parecer gracioso a la gente, le va a parecer cachondo”.

https://twitter.com/todoesmentiratv/status/1428381247756247048?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1428381247756247048%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.eltelevisero.com%2F2021%2F08%2Fdescolocados-todos-con-la-confesion-intima-de-marta-flich-en-pleno-todo-es-mentira-no-llevo-nada%2F

La imagen de la videoconferencia de Sánchez se ha difundido después de que el PP haya lanzado una campaña en redes sociales en la que le acusaba a Sánchez de estar ausente en asuntos como la subida de la luz, los incendios, la campaña de vacunación, la crisis de Afganistán o la devolución de los menores que entraron ilegalmente en Ceuta.

Bajo la etiqueta de Twitter #DóndeEstáSánchez, el líder del PP, Pablo Casado, ha indicado que el presidente del Gobierno ha incumplido su promesa de vacunar al 70% de la población contra el coronavirus y le ha recriminado el "descontrolado" precio de la luz y los incendios "en plena sequía".