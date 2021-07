Marta Flich habla claro en su regreso a 'Todo es mentira': "Esperando nueva variante"

El programa de las tardes de Cuatro, 'Todo es mentira', ha estado desgraciadamente para ellos en boca de todos, después de que anunciasen que tanto Risto Mejide, el cual tiene ambas dosis de la vacuna contra la Covid 19, como Marta Flich, que también tiene la pauta completa de vacunación, contrajesen la famosa enfermedad que no ha dejado de perturbar la vida social de todo el mundo desde que apareciese.

La curiosidad respecto a que ambos tuviesen el virus y debiesen ausentarse de la presentación del programa en plató, es que la popular presentadora Marta Flich era la segunda vez que contraía el virus después de que ya lo hubiese padecido, por primera vez, el mes de marzo de 2020.





La presentadora, que pudo superar nuevamente la enfermedad, esta vez sin síntomas gracias a la vacuna que le habían inoculado, decidió que a pesar de tener que permanecer en su casa realizando la cuarentena obligatoria, podría seguir presentando el programa, pero en lugar de hacerlo en plató, lo realizó a través de una pantalla de plasma que instalaron para ella.

Desde esta pequeña pantalla la presentadora vivió un momento un tanto surrealista, pues mientras cumplía con el encierro domiciliario fue su propio cumpleaños, el cual no dudaron celebrar desde plató colocándole una tarta delante de la pantalla para que "soplase" las velas.

Su compañero Miguel Lago fue el encargado de hacer de maestro de ceremonias, "Marta, ya eres oficialmente mayor que yo, pero para que veas lo mucho que te aprecio he comprado de mi bolsillo un plasma de última generación para que puedas soplar tu vela y que, además, funcione", explicó a la presentadora el cómico gallego. "Vamos a hacerlo rapidito, que sabéis que a mí estas cosas no me gustan mucho", acabó rematando rápidamente con el momento la presentadora habitual junto con Risto Mejide del espacio.

Marta Flich, que recientemente ha concedido una entrevista a la revista 'Diez Minutos', ha querido lanzar un mensaje de concienciación a la población para que se vacune y no se tome a broma la enfermedad, especialmente los jóvenes. "Las vacunas funcionan. La ciencia siempre por encima de todo y muestra de ello es el 17 por ciento de gente contagiada que está vacunada y está pasando el coronavirus con síntomas muy leves o sin síntomas".

La presentadora también tuvo la oportunidad durante la entrevista de resaltar los buenos números del programa, que parece que se afianza en el prime time de las tardes como uno de los más vistos. "El primer programa fue el mejor estreno desde 2018 en Cuatro y con los pocos programas que hemos hecho nos hemos consolidado. Tratamos de no mirar al de enfrente, sino trabajar para mejorar y conectar con la audiencia".

El mensaje de Marta Flich en su vuelta

Tras su marcha forzada del plató debido al Covid, esta semana nuevamente han podido volver a los estudios de Cuatro para poder realizar el programa como habitualmente lo hacía. A Flich parece que el Covid no le ha quitado el humor y ha querido abrir de la siguiente manera el espacio, "Bienvenidos al programa cuya presentadora está esperando que salga una nueva variante del covid para cantar, ¡Línea!".

.@martaflich vuelve al plató de @todoesmentiratv tras dar positivo en covid: "Bienvenidos al programa cuya presentadora está esperando a que salga una nueva variante del covid para cantar línea" https://t.co/k1uQsM5Eun — Cuatro (@cuatro) July 26, 2021





La frase despertó las risas de todos sus colaboradores que no pudieron reprimir la sonrisa cuando Marta hizo referencia a que las dos veces que contrajo el virus lo hizo con variantes distintas.