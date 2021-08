El enfrentamiento entre Marta Flich y un colaborador de 'Todo es Mentira' que deja atónitos a los espectadores

El plató de 'Todo es Mentira' de Cuatro ha vivido hoy uno de esos episodios que han dejado completamente atónitos a los espectadores del programa. Ha sido tras un desencuentro entre la presentadora del espacio, Marta Flich, y uno de los colaboradores del mismo, Javier Nart, cuya opinión ha hecho estallar a Flich.

Todo ha comenzado cuando han comenzado a repasar el caso de Gloria Santiago, una mujer que ha denunciado haber sufrido acoso cuando estaba realizando el Camino de Santiago. Ha sido cuando los han comenzado a debatir sobre el tema y Javier Nart ha compartido su opinión.

El desencuentro entre Marta Flich y Javier Nart

"Yo hace unos años sufrí un atraco en Bruselas...", ha comenzado relatando el colaborador de 'Todo es Mentira', a modo de comparación con el caso de acoso de Gloria Santiago.

"Pero es que esto no es un atraco, a ti no te atracan por ser hombre. A nosotras sí nos acosan por ser mujeres", le ha reprochado inmediatamente la presentadora del programa de Cuatro. Tras un breve rifirrafe, Marta Flich ha estallado contra Javier Nart. "¡Es que ya está bien! ¡Es que se crea un falso debate y una equidistancia que no es correcta! No, Javier, te equivocas. ¡No te lo voy a permitir!", le ha recriminado ella.





Ha sido a la vuelta de la pausa publicitaria cuando nada más comenzar de nuevo la emisión, Marta ha asegurado que Javier Nart había abandonado el plató por decisión propia. "Respetamos su decisión, pero en este programa no vamos a permitir una equidistancia entre que te roben la cartera y que te asesinen por ser mujer", ha explicado Flich.

Aquí tienen la polémica entre Javier Nart y Marta Flich. Por la que Javier ha decidir abandonar el plató antes de terminar el programa. Que cada uno saque sus propias conclusiones. pic.twitter.com/WBNHmmFCAs — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) August 11, 2021





El regreso de Marta Flich a 'Todo es Mentira'

Durante varias semanas, la presentadora del programa de Cuatro se ha visto obligada a permanecer en su domicilio tras contraer el coronavirus por segunda vez. Eso sí, sin ningún síntoma gracias a la pauta de vacunación completa. Sí pudo, eso sí, presentar el programa desde su casa a través de una pantalla de plasma que instalaron para ella.









Tras su marcha forzada del plató, hace tan solo dos semanas Flich pudo volver a los estudios de Cuatro para poder realizar el programa como habitualmente lo hacía. A Flich parece que la covid-19 no le ha quitado el humor y ha querido abrir de la siguiente manera el espacio, "Bienvenidos al programa cuya presentadora está esperando que salga una nueva variante del covid para cantar, ¡Línea!".

.@martaflich vuelve al plató de @todoesmentiratv tras dar positivo en covid: "Bienvenidos al programa cuya presentadora está esperando a que salga una nueva variante del covid para cantar línea" https://t.co/k1uQsM5Eun — Cuatro (@cuatro) July 26, 2021





La frase despertó las risas de todos sus colaboradores que no pudieron reprimir la sonrisa cuando Marta hizo referencia a que las dos veces que contrajo el virus lo hizo con variantes distintas.