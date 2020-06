El recado de Martínez-Almeida a Sánchez por este gesto durante el estado de alarma: "Es un error”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que durante esta pandemia Sánchez no se ha puesto en contacto con él para saber la evolución de la pandemia en Madrid y tampoco ha pisado las calles de la capital para conocer de primera mano el impacto de la pandemia en lo que muchos han llamado el epicentro del coronavirus en nuestro país.

El mensaje de Martínez-Almeida a Pedro Sánchez

Lo ha desvelado en la entrevista que el pasado lunes concedió a Susanna Griso en 'Espejo Público', donde ha mostrado su lamentación por este gesto que, a su juicio, la ciudad de Madrid no merece: "No me ha llamado. El presidente del Gobierno vive en Madrid y además fue concejal del Ayuntamiento. Creo que ningún madrileño le hubiera reprochado una llamada o que pisara las calles de Madrid. Creo que ha cometido un error, pero en fin. Creo que es una cuestión de empatía y compromiso en estos momentos tan duros que hemos vivido".

Pedro Sánchez no ha llamado a Almeida ni una vez en tres meses para preguntarle cómo estaba Madrid.



La gestión de Martínez-Almeida al frente del Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia ha recibido el aplauso de muchas personas, incluso provocando que su carisma haya aumentado entre también las personas que no confiaron en él en las elecciones del pasado año 2019. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso también ha sido muy crítica en algunos momentos de la crisis con el papel que Sánchez estaba jugando respecto a la ciudad y a la Comunidad de Madrid, sobre todo destancando que en ningún momento pisó el hospital de IFEMA, una infraestructura que ha conseguido el reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras.

El momento más divertido de Martínez-Almeida en televisión

Pero la entrevista también ha dado lugar a preguntas más distendidas. En un momento dado, Susanna Griso ha querido comentar con José Luis Martínez-Almeida el nuevo filtro de moda que realiza un fotomontaje en la apariencia física de aquellos que la utilizan. En él, se muestra cómo sería una persona con el sexo contrario. La imagen del alcalde de Madrid ha sido muy comentada a través de redes sociales y ha provocado que la presentadora deje un tanto sorprendido al líder del Consistorio. Así le lanzaba su opinión la presentadora del espacio televisivo: “Debo de decir que no es la más conseguida, eh. Hay otras bastante mejores”. Frente a estas palabras, Martínez-Almeida le respondía así dándole la razón: “No. No, no es la más conseguida”.

Sobre el fotomontaje del vicepresidente del Gobierno, el dirigente popular ha indicado que “sale muy dulce”. Además, de las imágenes de Inés Arrimadas cambiada a hombre, Almeida ha recalcado en tono humorístico que “seguro que tiene más éxito que yo”. De su propia imagen ha asegurado que no es la más conseguida.

