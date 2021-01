María Teresa Campos, muy crítica con Dani Rovira en el estreno de 'La noche D': "Vocaliza"

La noche del martes, uno de los rostros más queridos de la televisión regresó a la pequeña pantalla tras un largo parón como consecuencia de su enfermedad. Dani Rovira estrenó su nuevo programa, el que presenta en Televisión Española: 'La noche D'.

A pesar de ser un formato de entretenimiento muy esperado, por el que la cadena ha apostado con la intención de mejorar sus datos en el prime time frente a sus principales competidoras, los espectadores no se han mostrado muy convencidos, dado que esperaban que el cómico tuviese más protagonismo.

"Estoy haciendo un esfuerzo porque me guste el programa, de verdad que quiero, pero no sé... Le falta contenido y le sobran gritos y luces, creo. Le daré otra oportunidad por supuesto, pero hoy decepcionada", decían algunos usuarios de Twitter. "No me esta terminado de gustar... a ver el formato es una mezcla entre el hormiguero y aquí la tierra, apoyó la novedad y frescura, pero es lento", agregaban.

Se acabó la cuenta atrás para Dani Rovira. Esta noche se estrena como presentador de televisión



Tienes una cita con él a las 22.10 h. ¡No faltes!

#LaNocheDAmorpic.twitter.com/y31StDg7zV — RTVE (@rtve) January 26, 2021

Sin embargo, parte de la audiencia se ha mostrado muy contenta con el regreso de Rovira y han reconocido que es un programa entretenido con el que reírse: "Grande Dani Rovira, te merecías este programa, nos merecíamos un programa contigo y desconectar la mente, reírnos...".

Lo que llamó mucho la atención del público fueron los llamativos cameos que pasaron por el plató del programa: Anna Castillo, Macarena García, Silvia Abril, Pablo López o Joaquín Sabina. Entre todos ellos, fue la aparición de María Teresa Campos la que más sorprendió a los espectadores. Esto se debe a que, la veterana presentadora ha protagonizado varias polémicas últimamente por la actitud a la defensiva que presenta en las entrevistas, la que le ha llevado a enfrentarse a varios compañeros de profesión como Jorge Javier Vázquez e Isabel Gemio.

No obstante, el espacio de La 1 ayudó a la Campos a volver a mostrar su lado divertido y profesional en la pequeña pantalla, dejando los comentarios atrás. En el sketch emitido, el humorista visitaba a la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego para pedirle un consejo sobre cómo presentar el nuevo formato de TVE.

Igual a Iñaki Gabilondo no le convence que le hayamos dado un programa a @DaniRovira, pero estamos seguros de que a ti te va a convencer. y mucho.

�� ESTRENO 'La noche D' mañana, martes, a las 22:10 h



�� ESTRENO 'La noche D' mañana, martes, a las 22:10 h en @La1_tvepic.twitter.com/iUXTsDnzcs — RTVE Comunicación (@RTVE_Com) January 25, 2021

Los consejos de sus compañeros

Como es habitual, la presentadora se mostró muy sincera: "Con ese acento, imposible… Vamos, que no te van a coger. Date cuenta de las cosas, ¡vocaliza! Hay que vocalizar. Cuando te pongan subtítulos, entonces sales, porque 'lo que eh, eh'", le aconsejó entre risas. Ante su ataque, Rovira le reprochó que ella también tiene acento, ya que los dos proceden de Málaga.

La Campos no fue la única que dio un repaso al presentador. El cómico también pidió consejo a otros grandes de la profesión como Jordi Évole, Andreu Buenafuente o Iñaki Gabilondo. "Tú sabrás lo que haces, chico", comenzó diciéndole Gabilondo.

"La cosa está en que presentes un rato para hacer la broma, pero al final lo que se pide es que hay que dejar el trabajo en manos de gente con talento y con experiencia", le dijo Buenafuente. "Que no se te suba el éxito a la cabeza, no dejes que tu nuevo programa te cambie. Tú siempre has sido un tío humilde y 'guay'. Que sigas siendo el Dani Rovira que todos hemos conocido... Es muy importante la humildad, fíjate en mí, por ejemplo, que ahora estoy aquí contigo con la cantidad de cosas que tengo que hacer", agregó por su parte Évole.