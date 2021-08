María Patiño sufre un accidente en el 'Deluxe' y enseña en directo las heridas: “¿Está sangrando?”

La presentadora de Telecinco, María Patiño, sufría un accidente en directo este viernes en el 'Deluxe' en plena entrevista con el imitador Josep Ferré, que tenía que lanzarse a socorrerla al ver que se “había hecho daño”. De hecho, la comunicadora se lamentaba del dolor que le había producido la caída y llegaba a enseñar a la cámara la zona que se había llevado el impacto y las herida que tenía en una parte del cuerpo.

Todo ello durante la entrevista a Ferré, quien ha sido el encargado de imitar y parodiar a todos los colaboradores tanto de Sálvame como de todo Telecinco en los últimos meses. Desde Kiko Matamoros hasta Lydia Lozano, pasado por la propia Patiño, no han sido pocos los tertulianos de Mediaset a los que no les ha hecho ni pizca de gracia la forma en la que el cómico sacaba a relucir sus gestos o manerismos, como en el caso de Kiko Hernández, al que no parecía hacerle especial gracia la imitación.









María Patiño sufre un accidente en directo



Pero más allá de sus impresiones, la entrevista a Josep Ferré ha quedado marcada este viernes en el 'Deluxe' por el accidente que ha sufrido la presentadora en directo. Después de dar paso a varios vídeos de otros humoristas de la casa que se dirigían directamente al invitado, Patiño procedía a concluir la entrevista mientras se levantaba de la silla del presentador, pero con tan mala fortuna que no consiguió pisar con firme y se fue directamente al suelo.









Un momento que ocurría casi fuera de cámara, pero que pudo apreciarse, no sólo en el plano a María Patiño, sino en la reacción y la cara de preocupación de Ferré. “¡Ay, que me he hecho daño en la rodilla!” se quejaba la comunicadora, mientras se echaba la mano a la pierna con visible dolor y explicaba que ya tenía una herida en la parte de la rodilla izquierda. “No, pero esto sube la audiencia”, bromeaba el entrevistado para quitarle hierro al asunto mientras la socorría y le ayudaba a levantarse.

“Sí, es que me he hecho daño, me está sangrando”, aseguraba Patiño mientras se levantaba el vestido para enseñar a cámara las secuelas que le había dejado la caída en la pierna. “Se ha hecho daño, eh”, avisaba Ferré al resto de tertulianos y al equipo del 'Deluxe'. “¿Está sangrando?”, preguntaba compungida la presentadora, a la que el resto de colaboradores le aseguraban que no.









El cabreo de Patiño con Paz Padilla



María Patiño ha sido protagonista recientemente en 'Sálvame' tanto por la entrevista con Amador Mohedano como por su enfrentamiento con su compañera, Paz Padilla. “Déjame hablar a mí, que yo te escuché ayer por la noche las bromas, y ese tipo de cosas, precisamente, son las que joden a las personas cuando jugamos”, reprochaba la colaboradora a la presentadora durante un episodio de 'La última cena' el pasado 12 de agosto. "No, Paz. Quería hablar con ellas (Las Mellis). No quiero hablar contigo", decía Patiño muy cabreada sin dejar hablar a Padilla. “Nunca serás perfecta”, le soltaba la presentadora.

“A mí en mi casa lo que me han enseñado es que, aunque tengamos minusvalías y defectos, todos podemos llegar a conquistar lo que queremos si nos lo proponemos. Yo no tengo agobio, yo estaba cabreada porque ayer me comporté como una niña inmadura, pero no es una cuestión de que yo me considere Einstein”, explicaba la comunicadora.

Sin embargo, esto no parecía ser suficiente para Padilla que volvía a tener algo que decir: “¿Para qué te agobiaste tanto? No ves que siempre va a haber alguien más inteligente, más guapa, más joven, más baja que tú”.