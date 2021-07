María Patiño llega a las manos con un colaborador de 'Sálvame' en pleno directo: "Te voy a decir dos cosas"

Josep Ferre ha vuelto a revolucionar el plató de 'Sálvame' con una de sus imitaciones. El colaborador ha conseguido que Terelu Campos vuelva al plató de 'Sálvame' tras asegurar, hace años, que no volvería. Jorge Javier Vázquez aprovechó la presencia de la falsa Terelu para provocar un conflicto entre ella y María Patiño.

"Y aquella que te quitó el 'Deluxe' ¿Qué?", recordó el presentador para alterar a las colaboradoras. "¿Puedo decir algo?", interrumpió la colaboradora. "¡A mí no me chilles!", exclamó el imitador. "Acuérdate que te quitó el 'Deluxe'", se le escuchaba insistir al conductor del espacio.

"Vente a 'Viva la vida'. Yo aquí no quiero conflictos contigo", decía el imitador, lo que provocó las risas de Jorge Javier. "El domingo...", intentaba hablar Patiño hasta ser interrumpida por Ferre otra vez. "¿Pero por qué no me escuchas?", se quejaba la colaboradora. "¡Qué me voy, eh!", advertía la falsa Terelu. "¡No chilles! Es que de verdad", agregaba.

"No chilles, por favor. Y vete para allá, la distancia de seguridad", intentaba mediar el comunicador de Telecinco. "Yo no estoy aquí para conflictos. Es que no te voy a escuchar", repetía el imitador. "Escúchame. El domingo...", volvió a intentarlo Patiño, pero volvió a ser interrumpida.









"¡La distancia, la distancia! ¡Ay, ay!"

De pronto, Ferre se levantó de su asiento y, manteniendo su esencia de Terelu, se encaró a Patiño: "Dos cosas que te voy a decir... Escúchame tú". Fue entonces cuando la broma terminó con las dos colaboradoras en el suelo, dándose tirones de pelo y pegándose la una a la otra.

La colaboradora casi arranca el vestido a Ferre durante la batalla, que parecía ser entre risas. No obstante, sí se quedó con la peluca en la mano. Mientras Jorge Javier intentaba separarlas y gritaba que mantuviesen la distancia de seguridad, las colaboradoras seguían tirándose de la ropa. "¡La distancia, la distancia! ¡Ay, ay!", reaccionaba el conductor del espacio de Telecinco.

Monumental pelea entre María Patiño y Terelu Campos ?? #yoveosalvamepic.twitter.com/nHiWW1wdso — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021

Lo que empezó con una broma, terminó con ambas colaboradoras en el suelo y despeinadas. Los golpes eran fingidos, pero, entre manotazos y tirones de pelo, es muy probable que alguna de las dos se hiciese un mínimo daño. Lo que se pudo ver reflejado en la cara del presentador, que no se esperaba tal espectáculo. "¡Cuidado!", se le escuchaba gritar al presentador.

A pesar de ello, la pelea terminó entre risas y con las colaboradoras preguntándose si se encontraban bien a pesar de la caída. "¿Ya estamos en publicidad?", preguntaba Patiño desesperada por dar por finalizada la broma, ya que Ferre seguí zarandeándola, mientras los colaboradores no podían para de reír.