Jorge Javier y Belén Esteban pierden los papeles a cuenta de la supuesta vacunación de Illa: "¡A la calle!"

La polémica provocada por la negativa de Salvador Illa para hacerse un PCR en TV3 antes del debate entre los distintos candidatos a las elecciones catalanas también se ha colado en 'Sálvame', el programa de Telecinco presentado cada tarde por Jorge Javier Vázquez.

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, defendió este miércoles que no se hizo una prueba PCR antes de empezar el debate electoral de TV3 este martes como medida de prevención porque considera que no tocaba hacerlo y porque "las pruebas PCR no se hacen por capricho".

Illa explicó que el debate cumplía con las medidas de seguridad y ha recordado que "los protocolos sanitarios no aconsejan hacer las pruebas en este contexto y en estas condiciones". Expuso también que el mismo día por la mañana estuvo en los estudios de TV3 haciendo una entrevista y que nadie le dijo de hacerse una PCR, por lo que no entiende por qué por la noche sí debería hacerlo: "¿Por qué me la tengo que hacer por la tarde y por la noche no?", ha preguntado.

El polémico PCR de Illa en Televisión

Esta cuestión también ha sido analizada en otros programas de televisión, también de Mediaset. El pasado miércoles, Risto Mejide denunció la decisión de Salvador Illa, ya que subraya que debe hacérsela: lo primero para dar ejemplo como exministro de Sanidad y lo segundo para respetar el protocolo de seguridad de la empesa si así estaba fijado.

Pero este jueves, el asunto se ha colado en la tertulia del programa de Telecinco, y Jorge Javier Vázquez ha querido hacer una gracia a Belén Esteban sobre este asunto, aunque él lo ha querido tirar por el tema de la vacunación: "Por cierto, Belén, la gente está empezando hablar. ¿Tú te has vacunado?"

Esta cuestión ha sido negada firmemente por Belén Esteban, que no sabía que estaba ante una broma de su compañero para meter en la conversación el tema de Salvador Illa: "Me estás vacilando, ¿no? Te juro que no me he vacunado".

Esta pregunta la ha lanzado Jorge Javier Vázquez porque varios rivales de Illa dijeron que el candidato socialista no se hizo la prueba PCR porque puede que ya estuviera vacunado, algo que fue negado por él y que también ha sido desmentido por el Ministerio de Sanidad este mismo jueves.

El alegato de Jorge Javier Vázquez sobre Salvador Illa

Esta pequeña broma ha servido a Jorge Javier Vázquez para dar su opinión sobre el asunto de Salvador Illa: "Venía en el coche muy cabreado. Si alguien te acusa, la persona que te acusa tendrá que demostrarlo. Es que estaba pensando en lo de Illa". Estas declaraciones han sido usadas por el presentador para responder a su compañera María Patiño, que se ha mostrado muy crítica en las últimas horas con Salvador Illa.

.@jjaviervazquez, indignado por la polémica con Salvador Illa: "Si alguien te acusa, tiene que demostrarlo" https://t.co/lgtA0wEmHI — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 11, 2021

Por último, el presentador ha querido criticar a aquellos que están cuestionando al candidato del PSC tras rechazar hacerse la prueba: "Entonces, Teodoro García Egea, Pablo Casado, Ana Pastor… ¿Por qué no se hace el PCR? ¿Es que se ha vacunado? Que son tuits que los he leído. La Razón le culpa y todos detrás. Si se ha vacunado, a la calle, que renuncie a su cargo, pero si los otros potencian esta historia… ¿Si se demuestra que no, qué hacemos? ¿Se quedan en su casa?"

