Belén Esteban le canta las cuarenta a Rocío Carrasco: "Lo grave es que no se interese por sus hijos"

Mucho están dando de hablar la última entrevista de Amador Mohedano en 'Sálvame Deluxe' en la que cargó duramente contra su sobrina Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Allí declaró que la fractura de la hija de Rocío Jurado con el resto de la familia se dio por culpa de la herencia y por varios desencuentros cuando Rocío Carrasco siempre había sido una persona agradable con todos. También señaló que los hijos de Carrasco y Antonio David no querían estar con su madre por culpa de Albiac y sus castigos, que incluían que no les dejaran incluso ir al baño.

Rocío Carrasco y su marido han puesto la maquinaria legal a trabajar y prometen una denuncia sobre Amador, algo de lo que no está preocupado al poder declararse insolvente. Sin embargo, esta guerra familiar ha vuelto a señalar a dos bandos; quienes están a favor de la hija de Rocío Jurado, y quienes están al lado de su hija Rocío Flores y su hijo David.

Al lado de Rocío Carrasco se encuentra el clan Campos, con Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio defendiéndola en los platós de Telecinco. Amador afirmó que las Campos nunca habían tenido relación con Rocío Jurado y Rocío Carrasco, algo que han desmontado ellas demostrando como ambas familias hayan estado compartiendo momentos juntos. "Mi familia ha cuidado mucho a Rocío hija y no sé cuál es el problema. Es muy injusto lo que él", declaraba Alejandra Rubio ha crecido junto a Rocío Flores.

En el plató de 'Sálvame' también se encontraba Kiko Jiménez, exnovio de Gloria Camila, la mejor amiga de Rocío Flores. "Jamás me ha contado eso que su madre la encerraba. Amador cuenta cosas que son muy graves, y lo de vete a tu cuarto y reflexiona nos lo han hecho a todos", afirmaba el de Jaén.

Belén Esteban carga contra Rocío Carrasco

Belén Esteban que estaba en el plató no podía evitar contestar a Kiko tras lo que estaba oyendo de Rocío Carrasco y sus hijos: "Yo a mi hija no le he metido nunca en una habitación. No sé lo que tu madre habrá hecho contigo", defendía la ex de Jesulín.

Tras varios cruces de declaraciones la de San Blas, ahora viviendo en Paracuellos del Jarama, sentenciaba a Rocío Carrasco: "Lo grave es que una madre no se interese por sus hijos. Y no hablamos de uno, sino de dos", decía la que se considera toda una madre coraje.

No es la primera vez que Belén se manifiesta sobre este asunto, ya que su papel de madre le hace ser muy empática con la relación que tienen Rocío Carrasco y su hija: "No sé qué le ocurre a Rocío Carrasco. No entiendo muchas de las situaciones, no me entra en la cabeza, pero a mí me da pena. Aquí hay algo importante que se nos escapa o quién lo sabe, no puede contar. Estoy segura de que Rocío Carrasco llamará a Rocío Flores, sea ahora o en quince años. Y estoy segura de que Rocío Flores lo dejará todo y se irá a ver a su madre. El tiempo pasa y luego es muy difícil recuperar", son algunas de las declaraciones que ha hecho la colaboradora de 'Sálvame' en los últimos años al respecto.

Belén Esteban mantiene una gran relación con Rocío Flores desde que ambas coincidieran en el plató de 'Gran Hermano VIP' cuando Antonio David Flores participaba en el reality. Desde entonces se han dedicado bonitas palabras e incluso Rocío y Olga, pareja de Antonio David, han asistido a la fiesta de cumpleaños de la ex de Jesulín. Es por eso que no ha dudado en defender a la joven durante los últimos meses en los que ha estado participando en 'Supervivientes': "Yo he visto a una persona que conozco, he visto a una niña que no ha tenido una mala palabrani ha consentido que nadie dijera nada malo de su madre. Podía haber ido en contra de Fidel y no lo ha hecho. Para mí Rocío ha dado una bofetada con la mano abierta a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac, ellos pensaban que iba a hablar y no lo ha hecho”, llegaba a decir de la joven Rocío.

Esta relación cercana le ha provocado un problema con la pareja formada por Carrasco y Albiac, tal y como quedo de manifesto en el último encuentro entre Fidel y Belén. Al parecer este retiró el saludo a la colaboradora de 'Sálvame' a pesar de verla perfectamente: “Fui a San Sebastián de los Reyes a hacer unas gestiones con Miguel y, donde teníamos el coche aparcado, vi a Fidel Albiac. Le vi perfectamente y él también me vio a mí, pero no nos saludamos. No me salió saludarle. Vi muy bien a Fidel, con sus cascos, hablando por el móvil".

