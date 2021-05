Margarita del Val avisa en La Sexta de su nueva preocupación con las vacunas: "No me atrevo"

La virologa del CSIC, Margarita de Val ha atendido este sábado la llamada del programa de Atresmedia 'LaSexta Noche', para analizar las principales claves relacionadas con la actualidad que la pandemia está dejando en nuestro país, y que en las últimas semanas pasa por la vacunación y con el inminente fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. En este sentido, la experta ha valorado las palabras de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que ha señalado en los últimos días que se trabaja para que en junio se pueda recuperar una normalidad más o menos normal.

En esta dirección, existen muchas incógnitas relacionadas sobre cómo podrá ser la movilidad dentro de unas semanas, ya que, a pesar de que el Gobierno no renovará el estado de alarma son muchas las comunidades autónomas que han pedido una prórroga de al menos dos meses y por tanto impondrán restricciones en sus territorios.

A este hecho se une otro, los controles que hay que fijar en nuestro país para impedir una expansión de la variante procedente de la India, país donde se están registrando cifras de fallecidos diarias por encima de las 300.000 personas. Sobre todo ello ha sido preguntada Margarita del Val, una de las voces autorizadas en nuestro país para hablar de la pandemia y también del proceso de vacunación. Por ello, ha querido valorar la situación actual desde una perspectiva de preocupación, ya que a pesar de que la situación parece ir a mejor, todavía existen muchas incógnitas, incluso relacionadas con la vacunación.

Margarita del Val comparte su preocupación

Por ello, Margarita del Val ha explicado el motivo que ahora mismo más le preocupa respecto a la vacunación: "Yo quiero recordar que con las vacunas que tenemos ahora disponibles en Europa, los cuatro modelos, realmente la protección frente a la infección es muy baja. Es decir, la protección que nos dan frente a la enfermedad es muy buena, tenemos unas vacunas de lujo, pero no protegen frente a la infección porque las personas se infectan. ¿Cuántos se infectan y cómo de contagioso son? Para mí todavía no está claramente, no ha habido ningún estudio diseñado claramente para detectarlo. Se han producido grandes contagios en entornos totalmente vacunados, como residencias de ancianos. Está claro que ahí hay contagios".

Por ello, Del Val señala que es necesario resolver estas incógnitas antes de plantearse otros asuntos: "No es cuestión de saber qué porcentaje de personas vamos a tener vacunadas. Lo primero es saber si las personas vacunadas son seguras, yo no me atrevo a decirlo. Es decir, si las personas vacunadas no tienen síntomas y por eso las consideramos seguras, ¿estamos considerando también seguros a los jóvenes? Eso no lo hacemos porque pueden contagiar mucho. Yo tengo esas dudas muy potentes con los vacunados".

El aviso de Margarita del Val sobre los viajes

Por último, la viróloga del CSIC ha señalado que el desconocimiento de este tipo de datos puede provocar un problema si se produce una proliferación de viajes en los próximos meses. "Me preocupa en particular, no solo los viajes, me preocupan las personas vacunadas que tienen un contacto estrecho con sus familiares y que puede que se estén contagiando y no se den cuenta. Eso me preocupa porque la gente tiene muchas ganas de quitarse la mascarilla, darse muchos abrazos, no respetar nada cuando están con los familiares y nos va a dar algún susto".

