Marco Antonio responde a las críticas recibidas tras lo vivido en el rosco de 'Pasapalabra': "Lo voy a hacer"

Marco Antonio se ha convertido, junto a Sofía, en el nuevo concursante estrella de 'Pasapalabra'. El programa de las tardes de Antena 3, con Roberto Leal a la cabeza, no deja de regalar momentos para el recuerdo, como el último protagonizado por el concursante, que no se ha mordido la lengua al explicar las críticas que está recibiendo y responder abiertamente a ellas.

'Pasapalabra' sigue imbatible tarde tras tarde logrando cifras muy elevadas de audiencia y posicionándose diariamente como uno de los programas más vistos. La nueva pareja de concursantes formada por Sofía y Marco Antonio acumula ya decenas de programas en los que los concursantes se han visto envueltos en empates, luchas en 'La silla azul', e incluso algunos momentos a punto de llevarse el bote. Sofía acumula más de 50 programas a sus espaldas, mientras que Marco Antonio ya supera la treintena.





Roberto Leal es otro de los protagonistas de 'Pasapalabra', que desde su llegada a Antena 3 no ha dejado de cosechar éxitos. El presentador hace gala de su humor a diario y resuelve, con la naturalidad que le caracteriza, los líos en los que le meten los concursantes.

Pese a que Sofía es la veterana de la pareja, el concursante que parece que más popularidad está ganando es Marco Antonio. Sus bailes y sus camisas, nada tradicionales, son sus señas de identidad. Tanto es así que el concursante es fruto de conversación en las redes sociales, aunque no siempre de manera positiva, como se ha podido comprobar en esta ocasión.

Marco Antonio revela en 'Pasapalabra' las críticas que está recibiendo en redes sociales

En el programa de este viernes, Roberto presentaba a los invitados, con Sofía ya en su equipo tras ganar 'La Silla Azul', momento aprovechado por el presentador para pregunta a la aspirante a ganar el bote por los nervios vividos al enfrentarse a la prueba que le puede dejar fuera del concurso.

Además, Leal ha recordado el nivel que hay en el duelo por 'El Rosco', apuntando que "acertar 23 e ir a la 'Silla Azul' supone que estamos hablando que hay una competición bastante dura, de mucho nivel". Marco Antonio respondía entonces diciendo: "La verdad es que Sofía es...", y hacía una pausa para meditar su respuesta. "Me cuesta trabajo decir que es durísima cuando gano porque es como decírmelo a mi mismo", decía entre risas.

En dicho momento revelaba las críticas que está recibiendo, "no te puedes imaginar como me están poniendo en las redes sociales por aplaudirme yo a mi mismo", apuntaba el concursante, a lo que Roberto Leal, sin poder creérselo respondía: "¿Eso te están diciendo?". "No te vas a quedar ahí como un palo, aplaudes también como todo el mundo, eso es normal", le contaba Marco Antonio, a lo que Roberto Leal le aconsejaba "hoy apláudete todavía más" que Marco Antonio concluía con un "lo voy a hacer".

Marco Antonio (@marcantmf ) habla sobre las críticas que ha recibido en las redes sociales en #Pasapalabra349 ?? https://t.co/6mSgtXgyCB — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 10, 2021