El motivo por el que Roberto Leal dio un toque de atención a Marco Antonio "fuera de cámaras"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Desde que Pablo Díaz logró llevarse el bote, Sofía y Marco Antonio se han convertido en los actuales protagonistas del duelo en el Rosco. Los participantes se enfrentan cada tarde por el bote. Esto se debe a que la competición está muy reñida y los empates se han convertido en algo habitual. Ninguno de los dos predomina sobre el otro, tal y como pasaba con Pablo Díaz durante su paso por el programa.

Este martes, fue Sofía quien tuvo que enfrentarse a 'La Silla Azul', ya que su compañero logró ganarle en el Rosco del programa anterior. Sin embargo, la participante superó la prueba sin problemas y volvió a convertirse en la rival de Marco Antonio. Por este motivo, la concursante pasó a liderar el equipo azul junto a Joel Bosqued y Andrea Del Río, mientras que el gaditano formaba el equipo naranja con Nacho Fresneda y Neus Sanz.

Antes de comenzar el concurso, Roberto Leal pasó a presentar a los concursantes que conformaban los diferentes equipos y no puedo evitar destacar el vestuario de Marco Antonio. Desde que inició su paso por el programa, el gaditano ha destacado por sus coloridas camisas. Sin embargo, llevaba varios programas vistiéndose de manera más discreta, lo que llamó mucho la atención de los espectadores y el presentador.









"Nos eclipsa"



"Marco Antonio nos desdibuja, nos eclipsa", comenzaba diciendo Leal, haciendo referencia a la vestimenta del participante. "Con otro concursante te que llevas una camisa chula, moderna, atrevida incluso, pero él nos desdibuja", decía el comunicador a Fresneda. "No exageremos, no exageremos", les cortaba entonces Marco Antonio. "Ahora, cuando hagamos foco sobre tu camisa, ya me dirás los compañeros", agregaba el presentador.

Fue entonces cuando el presentador quiso revelar lo que había hablado con el concursante antes detrás de las cámaras: "Te decía antes, fuera de cámara, que últimamente te estabas relajando con las camisas, pero hoy has venido fuerte". "Hombre, para celebrar los 24 aciertos, colores por todos lados", aseguraba él.

"¿Cómo definirías esa camisa?", quiso saber Leal, a lo que el participante le contestó que era "indefinible". "Indescriptible. Me gusta mucho", señaló el presentador tras asegurar que le gustaEl "O con nada", respondió Marco Antonio entre risas tras dar las gracias al comunicador.