La sincera opinión de Siro López sobre el trato que le ha dado el Real Madrid a Raúl González: "Y a pesar de todo..."

Publicado el 27 may 2025, 22:38

Uno de los nombres propios de las últimas horas en el Real Madrid ha sido un mito del madridismo que anunció su salida del club: Raúl González Blanco.

Durante el mediodía, el Real Madrid publicó un comunicado en el que anunciaba la decisión de Raúl de finalizar su etapa, en este caso, como entrenador en la cantera.

Un Real Madrid que se muestra orgulloso "de tener como formador en nuestra cantera", dice el comunicado, "una de las grandes leyendas de nuestra historia y del fútbol mundial y que representa perfectamente nuestros valores". Termina el comunicado diciendo que le desea lo mejor y que el Real Madrid siempre será su casa.

Minutos después, comunicado de Raúl, donde dice que da por finalizada su etapa en el Real Madrid, muestra su agradecimiento al club y a todas las personas que en estas siete temporadas han estado con él y en las que ha disfrutado, dice, y le han hecho crecer.

Termina el comunicado diciendo, se abre una nueva etapa como entrenador, pero convencido que algún día volveré a mi casa.

SIRO LÓPEZ: ¿hA SIDO JUSTO EL REAL MADRID CON RAÚL?

Por todo ello, Manolo Lama le planteó a Siro López la pregunta de si el Real Madrid ha sido justo con Raúl González Blanco, de no darle continuidad en el club en el que se hizo grande como jugador.

Siro López lo tiene claro, aunque comienza su reflexión queriendo matizar que todo "depende de lo que se considere justo o injusto".

El periodista tiene en cuenta que "el Real Madrid le ha dado a Raúl la continuidad que no le habría dado a ningún otro", y por eso repasó los logros o lo que le quedó pendiente al ex futbolista durante su etapa como entrenador: "Ha estado seis años en el Castilla y se le dio la oportunidad de ser campeón de la Young League con el Juvenil A".

Por eso, Siro López está plenamente convencido de que el halo de leyenda del Real Madrid que le ha acompañado en toda su historia le ha salvado de haber sido cesado antes: soy de los convencidos que de no llamarse Raúl González y de no ser una leyenda en el Real Madrid no hubiera estado seis años".

También recordó que otro de los objetivos del Castilla es "haber ascendido a la Segunda División española", algo que "no ha conseguido, y a pesar de ello, se le ha ido manteniendo año tras año".

Por lo tanto, y a modo de conclusión, Siro cree que "el Real Madrid ha sido justo y no injusto con Raúl González".