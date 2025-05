Diego Garrocho: "Hay imágenes de Leire Díez en Ferraz, con Ábalos, con el propio Sánchez y con la esposa del presidente"

De vez en cuando me gusta citar a Pedro Sánchez como autoridad filosófica y es que el presidente... Hay gente, pato. Ciertamente ofrecía una buena definición de lo que es la mentira. En 2023, en una entrevista con Carlos Alsina, dijo que mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. Así que tiremos de ese hilo.

Estos días hemos sabido que Leire Díez, a quien Aldama llamó la fontanera del PSOE, ha estado maniobrando para dañar la reputación de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO. Díez se presenta como periodista, pero que yo sepa no se le conoce desempeño en ningún medio de comunicación. Sí consta que es militante del PSOE. Hay fotografías suyas entrando y saliendo de Ferraz, la sede del PSOE.

También hay imágenes con José Luis Ábalos, ex ministro del PSOE, con el propio presidente Sánchez del PSOE, con la esposa del presidente, también militante del PSOE, y ha trabajado en empresas públicas bajo control de un gobierno liderado por el PSOE. En sus maniobras ha tratado de desacreditar a la UCO, la unidad que investiga los casos de corrupción vinculados con el PSOE, y ofreció a empresarios prebendas tales como acceso a la abogacía del estado o a la fiscalía, instituciones que me temo están controladas por el PSOE.

Hasta aquí los factos, como dicen los jóvenes, pero ayer la portavoz del PSOE declaró que esta señora no tiene nada que ver, no sabes con quién, con el PSOE. Alguien podría pensar que el intento de Ester Peña fue sincero y que de verdad aspiraba a que creyésemos que Leire Díez es una persona completamente ajena al partido, pero me temo que cuando el gobierno lanza estos mensajes inverosímiles no está intentando convencer a nadie.

Saben perfectamente que ningún observador neutral o mínimamente racional lo podría creer. No están tratando de engañar, están comprobando quién es capaz de defender lo indefendible. Cuando alguien formula una mentira imposible de creer, no está mintiendo, lo que está haciendo es pasar lista a la feligresía.