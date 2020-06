Macarena Olona responde firme a Esther Palomera tras ningunearle: “He tenido que buscar en Google”

La diputada de Vox, Macarena Olona, ha respondido a la tertuliana del programa de Ana Rosa, Esther Palomera, después de que esta le ninguneara durante el programa de este viernes al referirse a ella así: “como se llame...” La parlamentaria del partido de Abascal se ha caracterizado en las últimas semanas y meses por protagonizar tensos enfrentamiento en televisión con presentadores y periodistas, como el vivió recientemente en TVE, por su tono seco y cortante, y de la misma manera ha respondido a la colaboradora del programa de Telecinco, asegurando que ha tenido que acudir a Google para dar la réplica.

Todo ello a raíz del discurso de Olona en la comisión de Igualdad por la conciliación frente a Irene Montero y que provocó que la ministra la ministra se echara las manos a la cabeza. Unas palabras que provocaron que Palomera cuestionara el nivel de la diputada de Vox y la pertinencia de que se escuchara ese tipo de argumentos en sede parlamentaria.

Las palabras de Olona a Irene Montero

Durante su intervención esta semana en la comisión de Igualdad, Olona le afeaba a la ministra de Igualdad, Irene Montero: “Su ministerio, y lo dice usted señora ministra, y lo dice usted, es el Ministerio del 'un beso ministra, qué contenta tía, y la solidaridad entre hermanas'. Pero la realidad es que cuando las víctimas de violencia son mujeres de guardias civiles, su ministerio, a quien aplaude es los agresores”, lamentaba la diputada de Vox. “La realidad es que, cuando las mujeres son ancianas y están en residencias, su feminismo ya no es válido, porque lo único que le ofrecen es morfina”, unas palabras que provocaban que Montero se echara las manos a la cara con incredulidad.

“La realidad señora Montero es que cuando el vicepresidente, líder de su partido y feminista, califica de inmundicia a una diputada de Vox o fantasea con azotar hasta que sangre a una periodista, ahí los siempre atentos oídos censores de las amantes del lenguaje inclusivo se quedan sordos”, concluía Olona.

"Cuando las víctimas de violencia son mujeres de guardias civiles su Gobierno y su Ministerio aplauden a los agresores".

El ninguneo de Esther Palomera

Durante la tertulia de este viernes en el Programa de Ana Rosa, se llevaba a debate la intervención de Olona y la comentada reacción de la ministra de llevarse las manos a la cara. La periodista Esther Palomera, al arremeter contra la diputada de Vox, le ninguneaba cambiando de orden las vocales de su nombre y actuando como si no lo recordase. “El discurso de la señora Olano sobre las mujeres...”. En ese momento, otro tertuliano le corregía: “Se llama Olona”

"Olona o como se llame..."

“Olona o como se llame...”, replicaba con ninguneo la periodista. “Bueno, se llamara de alguna manera, no de tres”, respondía su compañero. Igualmente, Palomera continuaba criticando a Olona: “Sobre las mujeres que se depilen o no se depile, si tenemos que escuchar estas intervenciones en el parlamento español es que mejor que lo cierren, o por lo menos que hagan una prueba mínima de nivel para ir en una lista electoral”.

Algo, sin embargo, que matizaba Ana Rosa: “Pues como hagan una prueba de nivel, la mitad del parlamento se queda vacío”.

Olona responde firme a Palomera

Unas palabras que no han quedado sin respuesta por parte de la diputada del partido de Abascal, que respondía de manera firme a través de Twitter: “Ayer os leía pero no lo había visto. Esther Palomera (me ha pasado como a muchos de vosotros, he tenido que buscar en Google) es una grande. Como su propuesta”.

"Pruebas de nivel Esther Palomera". Objetivas y rigurosas.

“Si consigue que el PSOE lo acepte sugiero ponerle su nombre: “Pruebas de nivel Esther Palomera”. Objetivas y rigurosas”, contestaba Olona con ironía a la periodista del programa de Telecinco.