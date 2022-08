Lorena García deja sin palabras a una reportera de 'Espejo Público' y le plantea una pregunta: "¿Y tú?"

Hoy mismo, concretamente a las 12 de la noche, entraba en vigor la nueva norma sobre ahorro energético propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez. Esta trae consigo aspectos a aplicar como la modulación de los aires acondicionados en los comercios, los lugares de trabajo y también, en espacios como los transportes públicos. Además, se deben apagar las luces de los escaparates y edificios públicos que se encuentren desocupados a partir de las 22:00 horas, unas medidas que no han gustado a todas las comunidades autónomas como ha sido el caso de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.





Pero los trabajadores habituales no son los únicos afectados, también lo son los periodistas y los reporteros. Estos últimos sufren más el calor que está asolando a nuestro páis durante las últimas semanas, pues tienen que pasar largos períodos de tiempo en las calles y en estos lugares que, a partir de ahora, deberán mantener el aire acondicionado a 27 grados, excepto los restaurantes, hospitales, centros de formación y peluquerías.

"¿Tienes calor?"

Esta situación la ha vivido una reportera del programa 'Espejo Público', espacio presentado habitualmente por Susana Griso y Lorena García en verano. Todo ha ocurrido cuando esta última conectaba en directo con una de sus reporteras, quien se encontraba en esos momentos en la estación de Sants en Barcelona preguntando a los ciudadanos su opinión acerca de este nuevo decreto. Mientras unos reconocían no pasar demasiado calor, otros como ha sido el caso de una mujer chilena mostraban su enfado.

Ella misma se colocaba frente al micrófono del programa para quejarse y dejar constancia del calor que estaba pasando. Además, no escatimaba en mostrar la "segunda botella de agua" que se estaba bebiendo y la tercera que tenía preparada. Momento después, García preguntaba a su compañera cómo se encontraba. "Y tú, ¿cómo lo llevas Marta?, ¿tienes calor?", le espetaba. Ante esto, tras unos minutos de silencio, su reportera contestaba con un "no sé", ya que, al estarse moviendo de un lado a otro "estoy pasando calorcita y, justamente, hoy me he olvidado el abanico que siempre lo llevo en el bolso", comentaba.

Una reportera de 'Informativos Telecinco' sufrió un problema similar en directo

No es la primera vez que somos testigos de situaciones como esta. Hace apenas dos meses, Rosa Conde, reportera de 'Informativos Telecinco', entraba en directo, momento en el que los espectadores notaban que algo raro pasaba con su voz. Momentos después, escríbia en su cuenta de Twitter los hechos a los que se tuvo que enfrentar en ese momento.





Con un "Adiós a la Feria de San Isidro 2022", comenzaba a contar que estaba "terriblemente afónica", además de apodar como "maleducados" a aquellos que siempre tratan de interrumpir este tipo de momentos.