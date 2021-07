Lorena Castell: lo que le une a Dani Mateo fuera de La Sexta y la respuesta a una espectadora que llamó “fea”

La colaboradora de 'Zapeando', Lorena Castell, es la encargada de presentar durante este verano el programa de La Sexta en sustitución de Dani Mateo, que se marcha de vacaciones junto a parte del equipo. Hasta ahora había sido Anna Simón la encargada de hacerse con los mandos del espacio de humor de las sobremesas, pero tras su marcha es la ex cantante la que comandará al equipo que hace posible el programa de Globomedia. Sobre esta responsabilidad se ha sincerado en una entrevista con El País, donde relata sus primeras sensaciones.

La ya presentadora relata cómo le comunicaría que sería ella la que sustituyese a Mateo, que compagina su rol con el de 'El Intermedio': “Un día me dijeron: ‘Lorena, que te tienes que preparar, que vas a presentar este verano’. Y yo: ‘¿Seguro? ¿Os lo habéis pensado bien?”, bromea. Y es que el estreno de Castell como presentadora fue, cuanto menos, curioso, porque no dejaba de hablar. “Justo comenté: ‘Madre mía, estoy para Pasapalabra’. Era increíble la cantidad de palabras que decía seguidas y rapidísimo”, tras lo que Quique Peinado llegó a subrayar que se “estaba estresando”.









La respuesta a una seguidora que le llamó “fea”



Precisamente en los últimos años y temporadas Lorena Castell ha destacado como una de las caras más extrovertidas y carismáticas del programa, donde parece no tener filtro en algunas ocasiones. Hablando sobre la respuesta de la presentadora Mónica Carrillo a una espectadora que le llamaba “choni” y le comparaba con “La Novia Cadáver”, revelaba un episodio similar.

“Choni es un adjetivo que te lo ponen por cualquier cosa. El otro día miré los mensajes directos, había uno que era malísimo y me metí a leerlos. Pues una hater. En todas las stories todos los comentarios eran “te crees que eres joven”, “menuda chaqueta horrible” o “para estar así de fea, prefiero no estarlo”. Le hice un pantallazo y le puse en círculo todo lo malo. Y me contestas: “¿y qué pasa? ¿A mí también me dan su opinión” revelaba entre las risas de sus compañeros.









También es recordado la peculiar forma que tuvo de darle calabazas a uno de los colaboradores del programa, Anti Alverú. Después de que Lorena le recriminase que hablase sobre relaciones sentimentales “si tú nunca has tenido pareja”, su compañero le propuso: “Pero cuando quieras tomar algo...”. Algo que hacía estallar las risas nerviosas de cuantos estaban en el plató, aunque no tardaría Castell en gritar “¡Anda anda!”, rechazando en rotundo. “Queda con él Lorena...”, le insistía Mateo, pero caía en saco roto.





Lo que le une a Dani Mateo fuera de La Sexta



A pesar de que Castell tiene una amplia carrera en la televisión, con apariciones en '¡Splash! Famosos al agua' o próximamente en la segunda temporada de 'El Desafío', poco se conoce de su faceta previa a La Sexta, como que fuese rival de El Chikilicuatre de cara al festival de Eurovisión. Pero todavía es más desconocido lo que le une a su compañero Dani Mateo: un negocio en el centro de Madrid.

Concretamente, el presentador, Castell y su ex pareja abrieron juntos 'Bingo para señoras', un espectáculo en el barrio de Malasaña, y que precisamente sufrió un duro boicot en redes sociales después de que Mateo, que finalmente terminaría saliendo del negocio, se sonase la nariz con la bandera de España en un sketch de 'El Intermedio'.

Sabíais que La Sexta ha borrado el vídeo de Dani Mateo sonandose los mocos con la bandera de España, por "presiones"???



Y SI LO DIFUNDIMOS A SACO??? pic.twitter.com/ncmKdpv71n — ?Antidoto? ?? (@Yo_Soy_Asin) November 2, 2018