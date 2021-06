La llamativa condición que Dani Mateo puso a la Guardia Civil para bajarse del coche

Lorena Castell ya se encuentra al frente de 'Zapeando'. Como consecuencia de las vacaciones de verano, la colaboradora ocupa el puesto de Dani Mateo. Es por esto por lo que ahora es ella quien propone recordar anécdotas a los colaboradores. La presentador les planteó que sacasen a la luz si alguna vez les habían multado o parado la policía. “¿Os ha pasado algo en un viaje? Como que os haya parado la policía... Quiero saber”, pedía Castell.

Fue entonces cuando Iñaki Urrutia hizo una confesión que comparte con Dani Mateo, quien no se encontraba en el plató de laSexta como consecuencia de sus vacaciones de verano. “A mí, con el presentador de este programa, el que suele estar. Nos paró la Guardia Civil entrando en Gijón y dijeron: 'paren ustedes aquí'”, comenzó contando el colaborador.

"Bajaos los dos que nos vamos a hacer una foto", les pidió entonces la Guardia Civil a los colaboradores de laSexta. No obstante, antes de ceder, Dani Mateo puso una llamativa condición que preocupó a su compañero, ya que no se esperaba esa reacción y se asustó por si las autoridades no se lo tomaban bien.

"Y al presentador se le ocurrió la brillante idea de decir vale, pero nosotros apoyados y vosotros cacheándonos", soltó entonces el colaborador, dejando muy sorprendido a sus compañeros. "Yo dije: ahora sí que nos dan...", recordaba Urrutia, dejando claro que, en ese momento, se asustó por la reacción de la Guardia Civil ante la petición del conductor del espacio de laSexta. Sin embargo, el colaborador asegura que se lo tomaron bien y quisieron hacerse esa llamativa foto. Por lo que ese momento tenso se convirtió en un episodio lleno de risas que los dos recuerdan.









La anécdota de Lorena Castell

“Un policía una vez nos paró para hacer un control de alcoholemia y le dijimos: 'Perdona, vamos al Parador”, contaba por su parte Quique Peinado. “¿Sabes dónde esta el Parador?”, preguntó entonces el colaborador. “El 'Parador' soy yo que te acabo de parar”, le contestó el policía, lo que pilló totalmente de sorpresa al colaborador de 'Zapeando'. “Tenía el chiste... Se lo iba diciendo a todo el mundo”, agregó, entre risas. “El Parador soy yo que te acabo de parar. Mita que gracioso”, repetía Peinado.

“Yo una vez iba en un coche, en Ibiza”, recordaba Lorena Castell, haciendo referencia a vacaciones pasadas. “No iba conduciendo yo, pero le pidieron soplar a la persona que iba conduciendo. Entonces, dio positivo. La siguiente persona dio positivo también. Y dije yo, pues voy a soplar yo”, contaba la ahora presentadora. “¿Y para qué? Porque, claro, tampoco podía llevar el coche. Y lo tuvimos que dejar allí tirado, tuvimos que volver a los dos días a buscarlo”, zanjó, provocando las risas de los colaboradores.