La genial respuesta de Mónica Carrillo cuando le llaman 'La novia cadáver en choni'

Mónica Carrillo ha demostrado en sobradas ocasiones que tiene un gran sentido del humor. Algo normal si tenemos en cuenta que presenta los fines de semana el informativo de Antena 3 junto a Matías Prats. Sin embargo, una respuesta suya a una usuaria en Twitter ha provocado el delirio entre sus seguidores.

La persona en cuestión preguntaba en sus redes sociales: "¿Cómo se llamaba la presentadora ésta de Antena 3 que parece la Novia Cadáver en choni?". Esta persona, supuestamente, se refería a Mónica Carrillo. Y ha sido precisamente la presentadora quien le ha sacado de dudas. "Mónica Carrillo", respondía ella en un tuit.

Mónica Carrillo. — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) February 6, 2021

Este gesto ha provocado la hilaridad entre sus fans. "Mis dieces", le decía Roberto Leal. "¡Eres la jefa!", le respondía otro. Los usuarios han advertido que la presentadora había respondido al tuit en pleno directo. Es decir, mientras presentaba los informativos. "Madre mía el festival que me he montao", ha dicho la usuaria al ver, sorprendida, que la propia presentadora le ha contestado.

MÓNICA CARRILLO HABLA SIN TAPUJOS SOBRE EL CÁNCER

Mónica Carrillo se atrevió el pasado 5 de septiembre a revelar que había sufrido cáncer de piel. La presentadora siempre se ha caracterizado por ser muy discreta en sus apariciones y no desvelar nada acerca de su vida privada. Sin embargo, en este caso sintió la necesidad de contarle a todo el mundo su enfermedad. Durante sus vacaciones de verano, había tenido que ser intervenida de un carcinoma basocelular que tenía en su rostro.

Tres meses después, Mónica Carrillo volvió a aparecer públicamente fuera de sus informativos para contarle a Ana Pastor cómo se enfrentó una enfermedad tan dura como el cáncer: "Te pones a prueba en todos los sentidos". Es más, Mónica todavía está aún procesando todo lo que le ha pasado, que además, fue en mitad de la pandemia. "Aún lo estoy aceptando", hizo referencia a que el resultado de la intervención se le nota. "Es lo que hay, hay que asumirlo. Creo que estoy en un proceso de aceptación, con calma", señala.

Mónica no tuvo problemas en revelar a Ana Pastor cómo fue su reacción tras enterarse de que tenía un carcinoma basocelular: "Tener que contarle a tus padres que te van a intervenir es complicado, porque no quieres que sufran". Un paso por el quirófano que tuvo muchas consecuencias para ella. “Aunque no hay un peligro de muerte, te puede afectar. Yo tuve consecuencias en lo personal y lo profesional”, confesó durante la conversación con Ana Pastor.

Aunque Carrillo ha admitido más de una vez que es reacia a hablar de su vida privada, sus seguidores no dejaron de agradecer a Mónica que contara su experiencia, ya que visibilizar la enfermedad ya que eso puede ayudar a muchas personas que se encuentren ahora o en un futuro en su misma situación.