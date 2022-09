Loles León revela la dirección real del nuevo edificio de 'La que se avecina': "El contraste es tremendo"

Tras meses de espera, 'La que se avecina' ha presentado su nueva temporada, la que será la número 13, que llega cargada de novedades. En el elenco, un gran número de actores se suman a la andadura en estos nuevos capítulos, en los que además contarán con un nuevo edificio para vivir y no seguiremos viendo a algunos de los rostros más conocidos de la mítica serie. Ahora, tras la finalización del rodaje, Loles León ha hablado sobre lo que se puede esperar de esta nueva entrega.

La actriz sigue dando vida a Menchu, por lo que ha hablado de lo que se podrá ver de su personaje, además de cómo ha sido la mudanza tras despedirse del Mirador de Montepinar. "El anterior estudio es de José Luis Moreno y parece ser que lo quiso recuperar para sus nuevos proyectos. Ahora estamos en un edificio nuevo mucho más moderno", comienza contando la actriz en una entrevista de 'La Razón', haciendo referencia al motivo por el que tuvieron que marcharse.

Ahora, se ha sustituido el Mirador de Montepinar por la calle Contubernio, 49, como homenaje a la productora de la ficción. A pesar del nombre ficticio, es una ubicación que existe en la actualidad y ha sido León quien ha revelado dónde se encuentra exactamente esta calle.

"Nos hemos mudado al lujoso barrio madrileño de Salamanca, que está lleno de gente pija, y el contraste con nosotros es tremendo", comienza diciendo, confirmando que el escenario real de la ficción se puede ver en la mencionada calle de la capital. "Trabajar en una serie como esta es un filón, porque nos queda cuerda para rato", agrega sobre la ficción.









"En la serie formamos una gran familia"



Acto seguido, la intérprete también ha hablado sobre su personaje: "Se dedica a hacer junto a doña Fina todo tipo de maldades, es lo que mejor se le da. Tiene muy mala leche la tía". "Llevo tres años sin vacaciones, pero no me importa, porque amo mi trabajo y no podría quedarme en casa sin hacer nada. ¿Jubilarme? Ni se me ocurre pensar en ello, a mis 72 años tengo las suficientes fuerzas como para seguir trabajando en un mundo que me apasiona", cuenta sobre su trayectoria.

No obstante, reconoce que termina "baldada" de las grabaciones de la serie de Mediaset. "En la serie formamos una gran familia, nos reímos muchísimo. Hay muy buen compañerismo. Las tramas que escriben para mí, con Petra [Martínez] y con Mire [Ibarguren], son una maravilla. Las tres congeniamos estupendamente", cuenta.

Asimismo, reconoce sentirse identificada con su personaje "en lo libre y enérgica que es, en el interés que pone en las cosas. Y en que todo lo que nos ponen delante lo sacamos adelante con fortaleza". Siendo esta una parte de ella que fomenta en su faceta como abuela: "Soy una abuela muy batalladora, juego con él (su nieto) en la consola al Fornite, al FIFA, a lo que haga falta. Disfruto muchísimo con mi nieto. Me enseña todos los trucos de cada juego".