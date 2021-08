Lluvia de críticas a Paz Padilla por su proyecto fuera de la televisión: "Me sentí estafada"

Paz Padilla es uno de los rostros de Telecinco a los que más hemos visto durante la temporada estival. La presentadora está liderando el talent culinario 'La última cena' y aparece de manera frecuente en 'Sálvame'.

Hace escasas semanas, la presentadora recordaba el fallecimiento de su marido Antonio cuando se cumplía un año de su muerte. Un momento en el que la presentadora compartía un emotivo vídeo con sus seguidores e incluso celebraba una fiesta en su casa para recordarle con sus amigos y los de Antonio.

Las criticas al proyecto de Paz Padilla

Además del mundo de la televisión, la presentadora, junto con su hija Anna, puso en marcha uno de sus proyectos más personales. Paz abrió un negocio textil en Zahara de los Atunes en Cádiz bajo el nombre de 'No ni ná'. El eslogan de la tienda era “tradición, artesanía y buen humor”. Tras dos años de proyecto han llegado las primeras criticas y ponen la tienda en una situación muy complicada.

Tras responder a las criticas por el excesivo precio de los productos alegando al duro trabajo que había detrás a través de sus redes sociales, ahora tienen que gestionar las criticas la gestión de las devoluciones. Muchas personas en Google critican a la presentadora y a su negocio por la mala gestión.

"No compré nada y por su puesto, no la recomiendo"

“Iba pensando comprarme una sudadera y una camiseta, pero cuando llegué allí, vi una calidad textil pésima y unos precios desorbitados. Me sentí un poco estafada. No compré nada y por su puesto, no la recomiendo” escribía una chica en Google. “Compré una bolsa de playa y no ha durado ni 15 días....El bordado trenzado con el logotipo de la marca, se descosido a la semana y la cremallera que cierra la bolsa igual. No merece la pena” escribía otra mujer que además había comprado en la tienda.

También mucha gente se ha quejado por la hora de apertura de la tienda: “Si dices que abres a una hora es a esa hora y no tener a la gente esperando… una vergüenza y trato al cliente pésimo”, alegaba otra persona.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.