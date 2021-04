Lluvia de críticas a 'Masterchef' por "premiar el plagio" de un concursante: "Encima copiado"

El pasado martes, 13 de abril, Televisión Española estrenó la novena edición de 'Masterchef' de la edición de anónimos. Además de ser el formato estrella de TVE, el talent culinario cuenta con grandes datos antes de empezar, ya que, este año, ha batido el récord de inscritos al recibir 70.000 solicitudes. Asimismo, se ha convertido en una edición que está dando mucho qué hablar gracias a su característico casting de concursantes.

Este talent culinario es uno de los espacio más visto y seguidos de Televisión Española. Sin embargo, el pasado martes, sorprendió al marcar su peor estreno histórico. El concurso alcanzó un 15% de la cuota de pantalla con 1.574.000 espectadores, lo que supuso su peor estreno, ya que es el único que no ha llegado a los dos millones de espectadores. En la anterior edición, el primer programa anotó un 14% y 2.799.000 en el previo, y un 20% y 2.658.000 en el programa en sí.

Sin embargo, este martes, parece que el concurso ha logrado remontar al conseguir reunir, en su primera hora de programa, a 1.778.000 espectadores, sumando así un 10.2%. El horario del espacio sigue siendo un problema, ya que mucho espectadores se siguen quejando de que termine tan tarde, en torno a la una de la madrugada. Esto se vio reflejado también en los datos, dado que, a pesar de sumar un 15% de share, bajaron a 1.672.000 espectadores.

A pesar de ello, este martes, el formato producido por Shine Ibera volvió a ser muy criticado por los espectadores. En la prueba de eliminación, tanto los propios concursantes como el público cuestionaron la autoría del plato de Ofelia y la acusaron de copiarse de un compañero. De esta manera, una vez más, Ofelia ha vuelto a ser la protagonista del talent.

La polémica llegó cuando el jurado comenzó a valorar la triple prueba de expulsión, en la que los participantes tuvieron que elaborar una mantequilla especiada. Los aspirantes tuvieron que jugársela y elegir las especias que creían más adecuadas para su cocinado, lo que a muchos les resultó muy difícil.

"Que bien está si tuviera sal. Lo que entiendo de esta prueba es que hay poco trabajo. Has ido a asegurar tanto en exceso que has ido a por la mantequilla y le has tirado trufa por encima. Pero claro, si no le echas ese punto de sal y ese puntito de gracia que debería de tener…", decía Pepe Rodríguez sobre el plato de Arnau, dejando claro que era una buena idea pero que no ha sabido ejecutarla.

Tras valorar el plato de Arnau, el chef comparó el resultado con el de su compañera, quien había escogido el mismo ingrediente. "Mira la de Ofelia, qué bien trabajada", reconoció el juez. "Quiero compararlo con el de ella porque es el mismo concepto pero bien", declaró Jordi Cruz, situando por encima el plato de Ofelia y comparándolos por utilizar el mismo ingrediente.

"Que le ha copiado Ofelia la idea. Seguro"

Fue entonces cuando Arnau estalló y aseguró que Ofelia le había copiado la idea. "Ya, yo he estado a punto de llamarle la mantequilla Ofelia porque yo he cogido trufa y la segunda justo ha ido a la mesa de enfrente. Casualidades de la vida", soltó el concursante tras ser duramente criticado por el jurado y acusando a la vez a su compañera de "plagio". "¿Estás diciendo que te ha copiado Ofelia?", quiso saber Pepe. "No, no. Igual se ha inspirado. Hay inspiraciones, hay inspiraciones", señaló muy irónico.

"En el mercado voy tan nerviosa que solo veo la cara de Samantha. No veo ni las cebollas normalmente", se defendió Ofelia. "Esa no es la pregunta que te he hecho Ofelia", le reprochaba Jordi muy serio. "Sí, cogí trufa chef", aseguró ella, negando la acusación de su compañero. "Bueno, opiniones hay muchas. Me ha copiado el sabor de la trufa. Ofelia dice que solo ha mirado el super y lo único que mira es las cestas de sus compañeros", afirmó Arnau, dejando caer que no es la primera vez que pasa.

"Es que a mí lo que diga Arnau me da igual", concluía Ofelia. "Yo solo os digo que las casualidades... Hay casualidad y la causalidad", repitió él. "Que le ha copiado Ofelia la idea. Seguro. Si nos coge los apuntes y roba los alimentos", se les escuchaba decir a Alicia desde el balcón. Este momento fue muy comentado en redes sociales, ya que mucho espectadores daban la razón a Aranau: "Vamos a premiar el plagio, muy bien" o "Después de que Ofelia dijese 'si no sabes, imita' pues que Arnau diga que Ofelia le ha copiado pues coge fuerza la argumentación", decían algunos.



