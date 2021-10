Lluvia de críticas contra 'MasterChef' por lo que hizo el jurado con el acento gallego: "Me siento insultada"

La sexta edición de 'MasterChef Celebrity' ya se encuenta en su cuarta semana y no ha dejado de generar polémica, ya sea por sus llamativos concursantes o por algunas actitudes del jurado. Desde el inicio de la temporada, los espectadores se han mostrado muy indignados por la larga duración del talent, ya que termina a altas horas de la madrugada. Por si fuera poco, esta vez, la audiencia ha cargado contra el jurado por su comportamiento durante su visita en A Coruña durante la prueba de exteriores.

Tras una complicada primera prueba, los concursantes se trasladaron al norte para enfrentarse a una caótica prueba de exteriores. No obstante, la audiencia ha saltado contra Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez por la manera en la que imitaron el acento gallego durante toda la elaboración.

Los aspirantes se desplazaron hasta Torre de Hércules en A Coruña, el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para seguir las elaboraciones de un conocido chef. Ha sido Luis Veira quien ha propuesto un complicado menú, diseñado por él mismo, a los aspirantes. Compuesto por cuatro platos protagonizados por los productos de la zona.

Como es habitual, los dos equipos compitieron por conseguir las mejores elaboraciones y conquistar el paladar de los comensales, aunque tuvieron que echar mano a la ayuda y los consejos del jurado. Como es habitual, antes de ofrecerles un tercer brazo, Jordi y Pepe se han enfrentado a al prueba que les propone Samantha cada semana para elegir un equipo u otro. "Quiero que me vendáis estos percebes como si fuerais el mejor percebeiro gallego", planteó la cocinera a sus compañeros.





"Vergüenza ajena"



"Pero no te creas que es tan sencillo como tú crees", les advertía Samantha, imitando el acento gallego. “¿Qué te pasa en la boca?”, opinó de pronto Pepe, haciendo referencia a su intento. Acto seguido, los chefs no dejaron de imitar el acento gallego durante toda la prueba, lo que no pareció gustar a la audiencia.

No obstante, Samantha dio la victoria a Pepe, quien no dudó en elegir al equipo rojo, capitaneado por Miki Nadal. "Lo siento Jordi, lo haces muy bien pero lo he hecho mejor Pepe, el auténtico gallego", declaraba la chef, insistiendo en la forma de hablar de los habitantes de la zona.

De forma inmediata, las quejas por lo que vieron en el programa se trasladaron a las redes sociales y no dudaron en cargar contra el jurado. "Esto que acaban de hacer los jueces no me ha podido dar más vergüenza ajena", "Como gallega me parece de todo menos graciosa la imitación del acento gallego que están tratando de hacer los jueces" o "Como gallega, me siento insultada", se quejaban.

Me encanta cuando van a Andalucía, Cataluña o Euskadi y también imitan el acento. Qué vergüenza! #MCCelebrity — Ay diosito (@Loidimartinez) October 4, 2021

Esto que acaban de hacer los jueces no me ha podido dar más vergüenza ajena. #MCCelebrity — redfield. (@SlumdonBridge) October 4, 2021

Los presentadores de #MCCelebrity tienen la gracia en el culo imitando el acento gallego... — o Carlos Asensio ??? (@Carlos_Asensio) October 4, 2021

Me estoy cagando en todo lo cagable #MCCelebrity ridiculizar el acento a tu puta casa. pic.twitter.com/XwQrlLlYX5 — M. (@emei_ma) October 4, 2021

Como gallega me parece de todo menos graciosa la imitación del acento gallego que están tratando de hacer los jueces. #MCCelebrity — ????? ????? ??? ???? (@MinMel97) October 4, 2021

Como no, imitando el acento gallego a lo ridículo, como si fuésemos tonto #MCCelebrity — Piti (@PitiOnline) October 4, 2021

Como gallega, me siento insultada #MCCelebrity — lu (@thesameroad) October 4, 2021

Siento vergüenza ajena viendo a estos imitar a los gallegos #MCCelebrity — ©????Lola????? (@lopar1216) October 4, 2021

El día en que la gente se entere de la poca gracia que nos hace a los gallegos que imiten MAL nuestro acento, ese día este mundo será un lugar mejor #MCCelebrity — Neska (@nes_ka07) October 4, 2021