“Te llevaremos en el corazón”: La Resistencia anuncia un gran cambio y Broncano dice adiós a una pieza clave

El programa de Movistar 'La Resistencia' y su presentador, David Broncano, han dicho adiós esta semana a un elemento clave que ha marcado al programa desde sus inicios. Y lo hace en la misma semana en la que ha saltado la polémica con uno de los humoristas que actúa en los minutos previos al programa: el murciano Jaime Caravaca.

Según el propio cómico, la renovación por tres años del programa con la cadena de televisión de pago no es el único cambio que introducirá el programa que produce El Terrat de cara al próximo mes de septiembre. Caravaca ha sido despedido de manera fulminante del 'late night' y no participará en la próxima temporada. Aún así, tampoco es el único cambio para el próximo año: 'La Resistencia' se desprende de uno de los detalles más importantes desde el comienzo del programa.









La Resistencia: “Te llevaremos en el corazón”



Como especifica el programa de Movistar: “El curso que viene, 'La Resistencia' regresará con nuevos invitados, entrevistas, secciones, sus colaboradores habituales, entre los que se encuentran Ingrid García, Jonsson, Ignatius Farray, Pablo Ibarburu, Candela Peña o Boris Izaguirre, pero también habrá novedades con una mayor apuesta en la producción, ya que tras el descanso estival el programa va a volver a lo grande, con una versión que seguro no dejará indiferente a nadie”. Un mensaje que escondía otra novedad que se ha encargado de anunciar el propio Broncano en la que ha sido la última entrega del programa.

“La temporada que viene vamos a estar en otro teatro más grande y os vamos a invitar a que vengáis para que hagamos de todo”, anunciaba esta semana el presentador de 'La Resistencia'. Y es que el equipo de El Terrat dice adiós al Teatro Arlequín: “Te llevaremos en el corazón. Contigo empezó todo”, anunciaban en un mensaje en redes sociales.

Teatro Arlequín, te llevaremos en el corazón. Contigo empezó todo. #LaResistenciapic.twitter.com/KrmNhSTqbW — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) July 8, 2021









Aravaca: “He sido despedido”



Otro de los cambios que se han conocido esta semana es la salida del humorista Jaime Caravaca, quien se encargaba de anunciarlo a través de las redes sociales: “Esta semana he sido despedido, me han echado o ya no cuentan con mis servicios en La Resistencia en el que he estado cuatro años”, comentaba en un vídeo en Instagram.

“Parece ser que el programa va a tomar otra línea en la que no encaja mi trabajo. Simplemente, quería agradecer a todo el mundo que, durante estos cuatro años, me ha acompañado, con todo el apoyo que eso conlleva”, asegura el cómico, que hacía las veces pre-showman del late night.

“Es el momento de iniciar otros caminos, decir adiós a esa etapa de forma inevitable, no puedo hacer nada al respecto. Solamente, seguir adelante y como digo agradecer todo lo que me llevo de ese tiempo. Hay lugares donde no puedes crecer más y hay que tomar otras vías”.