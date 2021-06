La llamativa reacción de Yolanda Ramos ante la detención de José Luis Moreno: "No puedo hablar..."

Este martes, una noticia puso patas arriba el panorama televisivo. José Luis Moreno fue detenido, junto a sus socios, por la Policía Nacional y la Guardia Civil al ser acusado de presuntos delitos de blanqueo, estafa y pertenencia a organización criminal. Según se ha declarado, llegaron a estafar más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles.

Como consecuencia Yolanda Ramos se ha posicionado en el ojo público y se ha convertido en Trending Topic en Twitter. Esto se debe a la polémica entrevista que la actriz protagonizó junto al productor en 2014, cuando él visitó 'Hable con ellas'.

Yolanda Ramos aprovechó la presencia del empresario para intentar hacer justicia. "¿Usted sabe que a mí me debe 25.000 pesetas? De las antiguas, que para mí entonces era un dineral. Yo fui a 'Una noche de fiesta', salí bailando de las últimas y jamás se me pagó", soltó entonces la actriz tras reconocer que tampoco tenía contrato y que llamó repetidas veces, pero le ignoraban.

“No me costó decírselo porque tenía el apoyo de la dirección y pensaba en el momento que me debía 25.000 pesetas y yo no tenía ni para pagar el piso con la ayuda de mis padres”, contó la actriz un tiempo después para también reconocer que no podía sentar “al lado de José Luis Moreno y no decirle lo que pensaba".

Beatriz Montañez ya puede salir...

Ante sus acusaciones, Moreno intentó defenderse y señaló que él no sería el productor por aquel entonces, lo que Ramos negó. En el momento, él se lo tomó con humor y le aseguró que "si él era el productor por aquel entonces" le daría su dinero. No obstante, según avanzaba el programa, el productor fue aumentando su cabreo. El empresario aconsejó a la actriz que si quería vivir de esto, tenía que "cambiar el chip". "Según va transcurriendo la entrevista, me doy cuenta de que no he venido a un sitio amable... El echar yo una mano no es que me la echéis vosotras al cuello", declaró algo alterado. "Así que amigos, nos habléis con ellas", concluyó para, acto seguido, abandonar el plató.

Sin embargo, su paso por 'Hable con ellas' no se quedó ahí. Tras las acusaciones de la actriz, el productor se fue del plató e insistió en que eliminasen su paso por el programa. Al no querer ceder ante sus amenazas, Moreno la tomó con Sandra Barneda tras las cámaras. "He vivido algo que no me había ocurrido en veinte años de profesión, porque sí, señor Moreno, llevo veinte años en esta profesión, aunque no lo crea", contó la propia presentadora nada más volver a grabar.

Yo solo recuerdo el momento de Yolanda Ramos en "Hable con ellas"





"Me han dicho que no puedo hablar..."

“Lo que ha pasado es que el señor Moreno ha creído que le estaba diciendo algo malo en su contra, cuando le he dicho lo de '¿Estás diciendo eso en contra de este programa?', pero aunque no era en serio, no debía haberme tratado así”, seguía contando. Posteriormente, el equipo del programa desveló la discusión y en la grabación se podía escuchar al empresario tratar de muy malas maneras a Barneda: "¿Tú te crees que me importa qué te ofendas? ¿Pero de qué vas? ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera?". Aunque no se escuchaba en el audio, la comunicadora confesó que eso no había sido lo peor, por lo que reveló la amenaza que había recibido: “Una más y te corto el cuello”.

Ahora, tras hacerse pública la noticia de la detención del productor por estafa, Yolanda Ramos se ha pronunciado en sus redes sociales. "Me han dicho que no puedo hablar... Gracias a todos y a todas", escribe la actriz en su cuenta de Instagram. Un mensaje que acompaña con un vídeo en el que no articula palabra pero manifiesta su reacción ante la noticia con varias expresiones.

Los hashtags de la publicación confirman que se refiere a este hecho, ya que se puede ver “#Jlmoreno, #Sihableconellas, #graciastwiteros, #25milpesetas”. De esta manera, la actriz ha manifestado que, al final, se ha hecho justicia y los hechos han corroborado sus acusaciones.